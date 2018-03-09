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Минфин опроверг информацию о непрозрачности нового механизма монетизации субсидий

09 марта 2018 года Источник:

За счет нового механизма монетизации субсидий государство контролирует каждую гривну, перечисленную из государственного бюджета в 2018 году на предоставление льгот и субсидий населению. Об этом заявил 7 марта с.г. министр финансов Украины Александр Данилюк, передает сайт КМУ.

По словам министра финансов, сейчас ведется скоординированная кампания по дискредитации нового прозрачного механизма субсидирования, который был поддержан правительством, независимыми экспертами и всеми сторонами процесса монетизации субсидий. Для этого часто используется манипулирование цифрами и искажение информации, якобы новый механизм выгоден в первую очередь облгазам, что является бессмыслицей и абсолютно не соответствует действительности. В частности потому, что по новому механизму облгазы не могут использовать средства на другие цели, а только для оплаты за газ и за транспортировку газа группе компаний НАК «Нафтогаз Украины» и уплату денежных обязательств по налогам, сборов и платежей в государственный бюджет.

Правительство и Министерство финансов считают недопустимыми попытки возвращения к старой, непрозрачной и неэффективной системе клиринговых взаиморасчетов по субвенции на предоставление льгот и субсидий.

Отмечается, что для правительства принципиально важно, чтобы каждая гривна бюджета использовалась эффективно, поэтому проводится постоянный мониторинг новой системы расчетов по субсидиям, которая была введена с 1 января 2018 года.

Минфин регулярно публикует информацию о проведенных расчетах по субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, подчеркнули в министерстве.

При этом в Минфине напоминают, что в 2017 году, когда еще применялся механизм клиринговых расчетов, в отопительный сезон проходили значительные суммы по клиринговым взаиморасчетам при отсутствии налоговых обязательств в НАК «Нафтогаз Украины». Вследствие этого уже с начала 2018 года образовалась переплата по налогам в ПАО «Укргаздобыча» в объеме 5,2 млрд грн по взаиморасчетам за 2017 год.

Поэтому, несмотря на введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года, налоговые обязательства не возлагались в январе-феврале 2018 года, а также не будут выплачиваться в марте 2018 года.

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