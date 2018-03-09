Суд изберет меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» В.Рубану

Руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану сообщено о подозрении. Об этом «УП» сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины. «Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу», — отметил собеседник.
Подозрение объявлено по части 1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием), части 1 статьи 14 (приготовление к совершению преступления), части 3 статьи 258 (террористический акт).
По данным источника, материалы дела задержанного руководителя «Офицерского корпуса» везут в Шевченковский райсуд Киева. Заседание может состояться уже 9 марта. Обвинение будет представлять Военная прокуратура.
Ранее г-н Рубан находился в СИЗО в Мариуполе, информации о месте избрании ему меры пресечения не было, передает СМИ.
Как известно, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана задержали 8 марта с.г. на контрольном пункте въезда-выезда с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил Генпрокурор Юрий Луценко.
Сохранить:
Контакты:
Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: