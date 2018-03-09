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Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

Суд изберет меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» В.Рубану

Руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану сообщено о подозрении. Об этом «УП» сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины. «Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу», — отметил собеседник.

Подозрение объявлено по части 1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием), части 1 статьи 14 (приготовление к совершению преступления), части 3 статьи 258 (террористический акт).

По данным источника, материалы дела задержанного руководителя «Офицерского корпуса» везут в Шевченковский райсуд Киева. Заседание может состояться уже 9 марта. Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Ранее г-н Рубан находился в СИЗО в Мариуполе, информации о месте избрании ему меры пресечения не было, передает СМИ.

Как известно, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана задержали 8 марта с.г. на контрольном пункте въезда-выезда с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил Генпрокурор Юрий Луценко.