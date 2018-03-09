Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

ГПУ и ГФС занялись физлицом, не уплатившим налоги на сумму 6,3 млн грн

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении ГНИ в Деснянском районе ГУ ГФС в г.Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения лицами от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что физическое лицо, осуществляя в течение 2015—2016 годов хозяйственную деятельность в сфере строительства, реализовывало гражданам объекты недвижимости, не заплатив при этом налоги и сборы в бюджет на общую сумму около 6,3 млн грн.

На основании определения Печерского районного суда г.Киева следователями проведены обыски, по результатам которых обнаружены и изъяты документы и компьютерная техника, подтверждающие факты уклонения от налогов.

Вместе с тем по месту жительства следователями обнаружены и изъяты изделия и сырье из янтаря общим весом около 300 килограммов, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.