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Подписанты соглашения о транстихоокеанском торговом партнерстве надеются, что США присоединятся к ТТП

09 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Министры иностранных дел 11 государств Азии и Америки подписали соглашение о транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на DW.com.

Документ, получивший название «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для транстихоокеанского партнерства», предусматривает ликвидацию или снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке из 11 стран: Австралии, Брунее, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, Сингапуре, Чили и Японии.

Вместе они составляют до 13,5% от мировой экономики, в целом в этих странах проживают 480 млн человек.

«Новые и современные правила международной торговли — именно то, что нужно нашей стране, в то время как некоторые страны склонны к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение не в США, а в Чили», — написал в своем Twitter министр энергетики Чили Андрес Ребольедо.

Переговоры о транстихоокеанском партнерстве продолжались несколько лет, бывший президент США Барак Обама активно выступал за создание этого союза.

Однако новый глава Белого дома Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил об отказе Вашингтона участвовать в ТТП, поскольку оно, по мнению Трампа, плохо учитывает американские интересы и не соответствует политике «Америка прежде всего».

Вместо участия в ТТП США взяли курс на двусторонние договоры с каждой из стран — участниц партнерства. Члены транстихоокеанского партнерства надеются, что в будущем США пересмотрят свою политику и войдут в ТТП.

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