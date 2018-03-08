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Представители НААУ озвучили выводы относительно давления на защитников В.Януковича

Национальная ассоциация адвокатов Украины выработала позицию относительно давления на защитников по делу Виктора Януковича.

В среду, 7 марта, состоялось заседание двух комитетов НААУ — Комитета по вопросам защиты адвокатов и Комитета по вопросам оказания бесплатной правовой помощи. Итоги заседания прокомментировал председатель Комитета по вопросам оказания бесплатной правовой помощи Сергей Вилков в интервью каналу 112.

По его словам, давление на предоставленного центром по бесплатной правовой помощи адвоката Ивана Ангелина «не подтвердилось какими-либо допустимыми доказательствами», которые предоставил как народный депутат Мустафа Найем, так и Генеральная прокуратура Украины. Вместе с тем установлено, что в соответствии со своими полномочиями Генеральная прокуратура осуществляет давление на адвоката Александра Горошинского и адвоката Ольгу Просянюк, добавил он. Давление, отметил г-н Вилков, осуществляли прокуроры ГПУ, проводившие спецрасследование по делу Виктора Януковича.

Было принято решение обратиться в ряд органов, в том числе в международную организацию CCBE, к Генеральному прокурору Украины, омбудсмену, а также в Министерство юстиции Украины и к председателю Верховной Рады Украины.

«Сегодня мы возмущены теми действиями, которые совершают представители обвинения. Фактически наблюдается тотальное уничтожение адвокатуры, которое в том числе осуществляется в законодательном поле, где разрабатываются изменения к Закону об адвокатуре и адвокатской деятельности. Мы это видим и молчать не будем, а будем обращаться во все институции», — заявил г-н Вилков.

Полный текст решения будет доступен 13 марта 2018 года ближе к обеду, уточнил адвокат.

С позицией адвоката Ольги Просянюк можно ознакомиться в интервью на сайте «ЮП».