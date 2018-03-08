Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 марта 2018 года, 23:57

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Представители НААУ озвучили выводы относительно давления на защитников В.Януковича

08 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальная ассоциация адвокатов Украины выработала позицию относительно давления на защитников по делу Виктора Януковича.

В среду, 7 марта, состоялось заседание двух комитетов НААУ — Комитета по вопросам защиты адвокатов и Комитета по вопросам оказания бесплатной правовой помощи. Итоги заседания прокомментировал председатель Комитета по вопросам оказания бесплатной правовой помощи Сергей Вилков в интервью каналу 112.

По его словам, давление на предоставленного центром по бесплатной правовой помощи адвоката Ивана Ангелина «не подтвердилось какими-либо допустимыми доказательствами», которые предоставил как народный депутат Мустафа Найем, так и Генеральная прокуратура Украины. Вместе с тем установлено, что в соответствии со своими полномочиями Генеральная прокуратура осуществляет давление на адвоката Александра Горошинского и адвоката Ольгу Просянюк, добавил он. Давление, отметил г-н Вилков, осуществляли прокуроры ГПУ, проводившие спецрасследование по делу Виктора Януковича.

Было принято решение обратиться в ряд органов, в том числе в международную организацию CCBE, к Генеральному прокурору Украины, омбудсмену, а также в Министерство юстиции Украины и к председателю Верховной Рады Украины.

«Сегодня мы возмущены теми действиями, которые совершают представители обвинения. Фактически наблюдается тотальное уничтожение адвокатуры, которое в том числе осуществляется в законодательном поле, где разрабатываются изменения к Закону об адвокатуре и адвокатской деятельности. Мы это видим и молчать не будем, а будем обращаться во все институции», — заявил г-н Вилков.

Полный текст решения будет доступен 13 марта 2018 года ближе к обеду, уточнил адвокат.

С позицией адвоката Ольги Просянюк можно ознакомиться в интервью на сайте «ЮП».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом