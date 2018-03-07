Сегодня 07 марта 2018 года, 23:17

Названы имена пяти новых партнеров Sayenko Kharenko

Sayenko Kharenko объявляет о продвижении пяти новых партнеров в ведущих практиках фирмы: банковское и финансовое право, рынки капитала, корпоративного права и M&A, международный арбитраж, международная торговля и управление частным капиталом.

Александр Друг – Международный арбитраж

Александр Друг работает в Sayenko Kharenko уже более десяти лет, присоединившись к фирме в 2007 году. Он специализируется на разрешении споров и реструктуризации с акцентом на международный арбитраж и трансграничные коммерческие споры. Его опыт включает в себя консультирование местных и иностранных клиентов на всех этапах сложного многосудебного разбирательства, включая такие юрисдикции как Британские Виргинские Острова, Кипр, Нидерланды, Швейцария, Украина, Великобритания и др. форумы. Также его профессиональный опыт касается коммерческого и инвестиционного арбитража в соответствии с арбитражными правилами всех крупных международных арбитражных учреждений (LCIA, ICC, SCC), Арбитражными правилами ICSID и Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.

Антон Коробейников – Банковское и финансовое право, Рынки капитала

Антон Коробейников присоединился к фирме в 2006 году и посвятил двенадцать лет своего профессиональной карьеры международным финансовым операциям, международным долгам и операциям на рынках капитала. Он имеет опыт консультирования по всем видам предложений украинских банков, юридических лиц и эмитентов государственного сектора, а также по синдицированным кредитам, обеспеченному финансированию, проектам финансирования проектов и средствам PXF крупным украинским заемщикам в различных отраслях промышленности. Он был задействован в сделках по большинству еврооблигаций украинских эмитентов и многих других крупных сделках общей стоимостью более 26 млрд долларов США.

Анжела Махинова – Международная торговля

Анжела Махинова присоединилась к Sayenko Kharenko в 2011 году в рамках запуска международной торговой практики фирмы. Она является одним из самых известных экспертов в стране в области средств защиты торговли (антидемпинговых, антисубсидии и т.д.) и вопросов ВТО. Г-жа Махинова сопроводила более 40 торговых расследований, представляя как экспортеров, так и отечественную промышленность в Украине и за рубежом. Она является экспертом по вопросам франчайзинга для Международного института дистрибуции. Более того, г-жа Махинова регулярно консультирует клиентов по другим вопросам, связанным с международной торговлей, среди которых – специальные санкции, таможенные вопросы и т. д.

Александр Николайчик – Корпоративное право и M & A

Александр Николайчик присоединился к команде фирмы в 2010 году. Его практика затрагивает широкий круг корпоративных вопросов, включая корпоративные финансы, слияния и поглощения, совместные предприятия, корпоративное управление, общую корпоративную и финансовую консультационную работу. Он работал над более чем 40 корпоративными транзакциями на общую сумму более 22 млрд долларов США. Александр регулярно консультирует крупных игроков рынка и финансовые учреждения по всем аспектам сложных трансграничных транзакций, включая корпоративные и предваряющие выход на IPO реструктуризации, продажу акций и активов и т.д.

Алина Плющ – Управление частным капиталом

Алина Плющ считается одним из ведущих экспертов по управлению частным капиталом в Украине. Она присоединилась к Sayenko Kharenko в 2011 году, ранее более чем три года работала с лондонским офисом Norton Rose и с ведущими украинскими юридическими фирмами. Алина Плющ специализируется на управлении частным капиталом, M&A, корпоративных финансах и рынках капитала. Ее работа охватывает широкий спектр секторов, включая корпоративное и налоговое структурирование, продажу акций и активов, совместные предприятия, частные размещения, операции на рынках капитала и самые сложные вопросы управления частным капиталом, такие как трасты и недвижимость, налоговое планирование и защита прав бенефициарных владельцев крупных украинских и зарубежных бизнес-групп.

«Я рад и горжусь тем, что приветствую партнерство пяти наших выдающихся юристов, которые внесли значительный вклад в успех нашей фирмы и последовательно справлялись с обязанностями намного выше наших ожиданий, – комментирует событие партнер Sayenko Kharenko Владимир Саенко. – Продвижение наглядно демонстрирует нашу приверженность привлечению, поддержке и инвестированию в наши внутренние таланты. Этот звездный квинтет представляет собой будущее руководство нашей фирмы, которое ведет стратегическую трансформацию Sayenko Kharenko в профессиональное сообщество современных юристов».