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Представители НАБУ передали в суд дело о предоставлении «Укрзализныцей» льгот на грузовые перевозки

09 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование по факту злоупотребления трех должностных лиц ПАО «Укрзализныця» (двух бывших и одного действующего) своим служебным положением, в результате которого госпредприятию был нанесен ущерб на сумму 7,3 млн долларов США (69 млн грн на дату совершения преступления). 5 марта 2018 года обвинительный акт в отношении этих лиц направлен в Печерский районный суд г.Киева для рассмотрения по сути. Об этом сообщает сайт НАБУ.

В частности, бывшего заместителя председателя Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (правопреемником которого стало ПАО «Укрзализныця»), бывшего директора одного из департаментов ОАО «Укрзализныця» и заместителя директора одного из филиалов ОАО «Укрзализныця» обвиняют в совершении преступления, квалифицированного по части 2 статьи 28, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Указанные лица в феврале 2014 входили в состав Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины — коллегиального органа «Укрзализныци», уполномоченного устанавливать льготные тарифы на осуществление грузовых железнодорожных перевозок. Эти тарифы предоставлялись при условии обязательного выполнения экспедиторскими организациями гарантированного объема перевозок. В начале 2014 года, как утверждает НАБУ, с участием обвиняемых Тарифная комиссия приняла решение об установлении льготных тарифов для ряда экспедиторских компаний, которые в дальнейшем обязательств по объему перевозок не исполнили, однако льготы все равно получили.

Доступ к материалам досудебного расследования подозреваемым и их защитникам предоставлен 13 декабря 2017 года.

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