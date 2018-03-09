Сегодня 09 марта 2018 года, 12:17

Представители НАБУ передали в суд дело о предоставлении «Укрзализныцей» льгот на грузовые перевозки

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование по факту злоупотребления трех должностных лиц ПАО «Укрзализныця» (двух бывших и одного действующего) своим служебным положением, в результате которого госпредприятию был нанесен ущерб на сумму 7,3 млн долларов США (69 млн грн на дату совершения преступления). 5 марта 2018 года обвинительный акт в отношении этих лиц направлен в Печерский районный суд г.Киева для рассмотрения по сути. Об этом сообщает сайт НАБУ.

В частности, бывшего заместителя председателя Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (правопреемником которого стало ПАО «Укрзализныця»), бывшего директора одного из департаментов ОАО «Укрзализныця» и заместителя директора одного из филиалов ОАО «Укрзализныця» обвиняют в совершении преступления, квалифицированного по части 2 статьи 28, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Указанные лица в феврале 2014 входили в состав Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины — коллегиального органа «Укрзализныци», уполномоченного устанавливать льготные тарифы на осуществление грузовых железнодорожных перевозок. Эти тарифы предоставлялись при условии обязательного выполнения экспедиторскими организациями гарантированного объема перевозок. В начале 2014 года, как утверждает НАБУ, с участием обвиняемых Тарифная комиссия приняла решение об установлении льготных тарифов для ряда экспедиторских компаний, которые в дальнейшем обязательств по объему перевозок не исполнили, однако льготы все равно получили.

Доступ к материалам досудебного расследования подозреваемым и их защитникам предоставлен 13 декабря 2017 года.