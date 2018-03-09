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Введены санкции против четырех банков относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины

09 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Петр Порошенко подписал Указ №57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ПАО «Сбербанк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «БМ Банк».

Кабинет Министров Украины вместе с Национальным банком Украины должен обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением.

МИД Украины проинформирует компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций и поставит перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

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