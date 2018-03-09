НАПК решило начать полную проверку декларации главы департамента ГПУ Гуцуляка

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции решило начать полную проверку электронной декларации о доходах за 2016 год начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Владимира Гуцуляка, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу НАПК.
В ведомстве заявили, что проверка продлится 60 календарных дней.
В НАПК отметили, что ведомство осуществляет полные проверки деклараций после получения информации о возможном отображении в декларации недостоверных сведений.
В сентябре 2017 журналисты программы «Схемы» сообщали о том, что семья главы департамента ГПУ ездит на авто родственника фигуранта дела.
Сохранить:
Контакты:
Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: