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Сегодня 09 марта 2018 года, 12:17

НАПК решило начать полную проверку декларации главы департамента ГПУ Гуцуляка

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции решило начать полную проверку электронной декларации о доходах за 2016 год начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Владимира Гуцуляка, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В ведомстве заявили, что проверка продлится 60 календарных дней.

В НАПК отметили, что ведомство осуществляет полные проверки деклараций после получения информации о возможном отображении в декларации недостоверных сведений.

В сентябре 2017 журналисты программы «Схемы» сообщали о том, что семья главы департамента ГПУ ездит на авто родственника фигуранта дела.