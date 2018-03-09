Сегодня 09 марта 2018 года, 12:17

Заключение договора с любой из ОКУ даже постфактум исключает ответственность за нарушение авторских прав

Заключение лицензионного договора уже после фиксации публичного исполнения произведения не позволяет утверждать, что исполнение было неправомерно

Одним из направлений деятельности организаций коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав (ОКУ) является фиксация нарушений использования объектов авторского права с последующим привлечением к ответственности в виде компенсации. Но поскольку собственник бизнеса, использующий аудиовизуальные произведения в коммерческих целях, вправе заключить договор об уплате роялти за такое использование с любой из ОКУ, даже в случае фиксации нарушения ответственности можно избежать.

На это указывает правовая позиция, которую занял Верховный Суд (ВС) при рассмотрении дела №925/895/16. В частности, ВС признал правильным вывод апелляционного хозяйственного суда, что само по себе заключение лицензионного договора уже после фиксации факта публичного исполнения музыкального произведения не дает оснований для утверждения, что такое исполнение состоялось неправомерно.

Более подробно об аргументации выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «ОКУ за ОКУ» в газете «Юридическая практика» №10 (1054) от 6 марта 2018 года.