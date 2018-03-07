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НБУ проиграл экс-владельцам «ПриватБанка» в суде и не сможет забрать курорт «Буковель»

21 февраля с.г. Хозяйственный суд г.Киева удовлетворил иск ООО «Скорзонера» к Национальному банку Украины и расторг несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств «ПриватБанка» перед НБУ по кредитам рефинансирования. Речь идет о6 ипотечных договорах, которые были заключены в октябре 2014 года. Детали принятого решения раскрывает портал Finbalance.

Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметом ипотеки является имущество по адресу: Ивано-Франковская область, г. Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт «Буковель»). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркинга и т.п.

По данным госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО «Скорзонера» — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Согласно судебным материалам, в августе 2017 года НБУ обратился к ООО «Скорзонера» с требованием погасить задолженность «ПриватБанка» по договору о рефинансировании №19 (от 24 октября 2014 года) на 2,66 млрд грн в 30-дневный срок. При этом Национальный банк отметил, что в случае невыполнения требования обратит взыскание на переданное в ипотеку имущество. Свои требования к ООО «Скорзонера» НБУ мотивировал непогашением «ПриватБанком» указанного долга.

Удовлетворяя иск ООО «Скорзонера» о расторжении ипотечных договоров, суд принял во внимание официальное предостережение заместителя главы НБУ для «ПриватБанка» (изложенное в официальном письме от 24.02.2017) о недопустимости сокращения долга «ПриватБанка» перед НБУ по рефинансированию, поскольку, как отмечалось, это может привести к сопроводительному уменьшению объема ответственности поручителей и уменьшить шансы на достижение приемлемых условий реструктуризации корпоративного кредитного портфеля банка и структуры обеспечения.

По мнению суда, этот факт является свидетельством «обоснованности утверждений истца относительно нежелания кредитора (НБУ) по спорным правоотношениям принять надлежащее исполнение обязательства от должника (ПАО КБ «ПриватБанк») с целью исполнения такого обязательства за счет имущества залогодателя (истца по делу)».

Кроме того, суд отметил, что при наличии средств «ПриватБанка» на счетах в НБУ Национальный банк имеет все правовые основания для их списания в бесспорном порядке в счет погашения задолженности по рефинансированию.

«Более того, в силу предписаний статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьи 15 Закона Украины «О Национальном банке Украины» на Национальный банк Украины возложена обязанность по принятию решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных в случае выявления факта неисполнения банком своих обязательств перед кредиторами.

Доказательств совершения ответчиком действий, направленных на взыскание (в том числе путем списания в бесспорном порядке) с ПАО КБ «Приватбанк» денежных средств по кредитному договору №19, или принятия решения о признании ПАО КБ «ПриватБанк» неплатежеспособным материалы дела не содержат», — говорится в решении суда.

Резюмируя, суд отметил, что после национализации «ПриватБанка» НБУ потерял фактический интерес в погашении долга «ПриватБанка» самим «Приватбанком». «То есть имеют место обстоятельства, при которых общее поведение должника и кредитора создает угрозу потери истцом как имущественным поручителем принадлежащего ему на праве собственности имущества, в то время как существует реальная возможность исполнения должником взятых на себя по кредитному договору обязательств», — отметил Хозсуд г.Киева.

Как следует из заключения суда, ни положения ипотечных договоров, ни обычаи делового оборота не дают оснований для вывода о том, что риск приобретения в будущем государством в собственность ПАО КБ «Приватбанк» и последствия этого должен нести именно истец как ипотекодатель.

С соответствующим решением можно ознакомиться по ссылке.