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Почти половина частных исполнителей готовы сотрудничать с Фондом гарантирования вкладов физлиц

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает сотрудничество с частными исполнителями. На запрос Фонда о начале сотрудничества уже откликнулись 43 частных исполнители из 88, внесенных в соответствующий реестр. Первые исполнительные производства будут переданы на частным исполнителям в ближайшее время.

«Сегодня на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находится более 113 000 производств, по которым в пользу неплатежеспособных банков взысканию подлежат средства на общую сумму свыше 132 млрд грн. Часть из них, без преувеличения, годами остается без рассмотрения. Мы надеемся, что привлечение к работе частных исполнителей, возможно, более мотивированных и заряженных «на результат», от которого зависит их вознаграждение, поможет сдвинуть этот процесс с места и обеспечить своевременное исполнение судебных решений, принятых в пользу неплатежеспособных банков. Следовательно, вырастут и поступления в неплатежеспособные банки. При этом никаких дополнительных расходов и финансовых нагрузок Фонд не несет», — сказала Ольга Билай, директор департамента управления активами Фонда.

Порядок сотрудничества Фонда с частными исполнителями утвержден соответствующим решением исполнительной дирекции. Документом, в частности, определено, что передаче на отработку частным исполнителям подлежат исполнительные документы, взыскателями по которым являются банки в управлении Фонда, а сумма требований составляет не менее 100 тыс. грн. Исполнительные документы будут распределяться пропорционально в пределах каждого исполнительного округа. Эффективность работы частных исполнителей будет отслеживаться и анализироваться.

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