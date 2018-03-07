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Минфин планирует расширить возможности нерезидентов инвестировать в гривневые финансовые инструменты

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство финансов Украины создает внутренний рынок и работает вместе с НБУ, чтобы этот рынок был предвиденным для инвесторов. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью РБК-Украина, передает пресс-служба министерства. Одним из важных шагов в этом процессе является расширение инструментария, добавил г-н Данилюк.

Он также отметил, что Минфин проводит работу, чтобы упростить доступ нерезидентов к рынку гривневых облигаций. «Мы собираемся расширять возможности для того, чтобы нерезиденты могли максимально просто инвестировать в наши внутренние гривневые инструменты», — отметил министр.

Александр Данилюк также рассказал, как Минфин будет избегать рисков, которые могут возникнуть при рефинансировании таких инструментов в течение года. «У нас есть четкое понимание, что любые искусственные ограничения неприемлемы. Но для того, чтобы не создавать большие пики рефинансирования в течение года, мы ввели ограничения объема на короткие инструменты. Это нормально. Чем больше у нас инструментов, тем эффективнее процесс. При продуманном и профессиональном подходе мы можем решить проблемы, которые могут возникнуть в системе», — добавил министр.

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