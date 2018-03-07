Сегодня 07 марта 2018 года, 23:17

Стало известно, какие новые электронные сервисы появятся в будущем

Сфера юстиции находится на стадии непрерывных преобразований. Давно обещанная электронизация сервисов идет уверенными темпами, вызывая положительные оценки потребителей услуг и международных структур. О том, чего ожидать в будущем, «ЮП» рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко.

«Во-первых, будет введена регистрация земельных участков в онлайн-режиме. В рамках данного проекта мы намерены сотрудничать с Госгеокадастром. Ячейки партий, СМИ, профсоюзы и третейские суды — для всех этих субъектов будет доступна регистрация по интернету», — отметил г-н Куценко.

Во-вторых, появится возможность уплатить долг по исполнительному производству в онлайн-режиме. «Нашел сведения о себе в реестре, заплатил и спокойно едешь за границу», — объяснил чиновник.

«Также мы уделяем внимание тому, чтобы в наших учреждениях граждане чувствовали себя комфортно. Чаще всего в государственные нотариальные конторы обращаются по поводу оформления наследства. Приходится разрешать хозяйственные и организационные проблемы. Повторю: мы стараемся создать все условия для того, чтобы люди смогли решать вопросы самостоятельно посредством интернета в обход коррупционных схем», — добавил начальник ГТУЮ в г.Киеве.

Ознакомиться с полным интервью под заголовком «Сеть да дело» можно в свежем выпуске газеты «Юридическая практика» №10 от 6 марта 2018 года.