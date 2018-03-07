Сегодня 07 марта 2018 года, 23:15

НАБУ расследует уголовное производство в отношении должностных лиц «ДТЭК»

Национальное антикоррупционное бюро Украины в феврале 2018 года открыло уголовное производство №52018000000000158 относительно злоупотребления служебным положением должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга «ДТЭК». Об этом сообщает ресурс «Наші гроші».

Производство открыто по статьям 364 и 191 Уголовного кодекса Украины. Говорится, что на протяжении 2016—2017 годов должностные лица Нацкомиссии, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах энергетического холдинга «ДТЭК», принимали регуляторные решения в пользу указанных обществ, вызвавшие тяжкие последствия для других производителей электроэнергии.

В рамках досудебного расследования исследуются, в частности, обстоятельства принятия Нацкомиссией решений о порядке распределения уполномоченным банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП «Энергорынок».

Напомним: в декабре 2016 года по результатам ряда решений Нацкомиссии и Минэнерго госпредприятие «Энергорынок» перечислило компаниям «ДТЭК» 676 млн грн и еще 10 млн грн государственным энергокомпаниям по долгам. Вместе с тем по алгоритму, определенному Законом «Об электроэнергетике», эти средства должны быть распределены между предприятиями тепловой, атомной, речной, альтернативной электрогенерации и «Укрэнерго». Однако по решению НКРЭКП, кроме предприятий теплогенерации, денег не получил никто, сообщают СМИ.

«В 2017—2018 годах НКРЭКП и Минэнерго снова приняли ряд решений, по которым «Энергорынок» взял кредит в размере 2 млрд грн в «Ощадбанке» и отдал эти деньги предприятиям тепловой генерации для расчетов за уголь по долгам, накопленным состоянию на 1 сентября 2017 года. Из этой суммы 1,48 млрд грн получила группа «ДТЭК», остальные разделили «Центрэнерго» и «Донбассэнерго». Компании других видов электрогенерации, включая государственный «Энергоатом», снова не получили ничего, хотя эти средства по законному алгоритму должны делиться на всех», — уточняют в электронном издании.