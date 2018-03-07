Сотрудник СБУ был ранен в ходе задержания полицейского

Сотрудник Службы безопасности Украины получил ранение в результате взрыва автомобиля на Броварском проспекте около метро «Лесная» в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции, передают «Українськi новини».
Инцидент произошел ночью 6 марта около остановки транспорта на Броварском проспекте. Начат поиск преступника, введен план «Сирена».
Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, сотрудник СБУ был ранен гранатой во время спецоперации по задержанию торговца оружием, которым оказался сотрудник полиции. Отдельные СМИ указали, что полицейский в прошлом служил в подразделении «Беркут».
Сохранить:
Контакты:
Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: