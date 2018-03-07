Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 марта 2018 года, 23:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Начальник ГТУЮ в г.Киеве рассказал, в каких формах существует современное рейдерство

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Современное рейдерство затрагивает прежде всего аграрную сферу. При этом оно имеет интеллектуальную составляющую. Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко.

«В случае захвата урожая фермеров нередко оказывается, что один земельный участок арендован двумя или тремя арендаторами. Захват с оружием — это уже финальная точка процесса, которой предшествуют достаточно умные схемы по подделке документов и судебных решений. Когда регистратор получает определенное решение, то он обязан проверить его наличие в Едином реестре судебных решений. Если решение в реестре отсутствует, нужно сообщить о мошенничестве. Регистратор должен помнить, что он несет такую же ответственность, как и лицо, обнаружившее поддельное решение. Безусловно, есть регистраторы, работающие «под заказчика», в том числе и нотариусы. Но такое явление, как «черные нотариусы», осталось в прошлом — речь идет лишь об отдельных случаях», — заявил г-н Куценко.

В связи с началом аграрного сезона Минюст уже анонсировал создание антирейдерских штабов на юге Украины. «Прошлым летом специалисты выезжали на точки захвата, где предоставляли юридические консультации. Они вызывали туда правоохранителей и на месте выясняли, у кого аутентичные документы. Основным источником информации всегда был государственный реестр. Если не соответствующие действительности данные находились в реестре, то ситуация «отматывалась назад». За каждым регистрационным действием стоит конкретный регистратор с логином и паролем, поэтому всегда ясно, кого наказывать», — добавил Станислав Куценко.

Ознакомиться с полным интервью под заголовком «Сеть да дело» можно в свежем выпуске газеты «Юридическая практика» №10 от 6 марта 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом