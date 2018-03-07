Сегодня 07 марта 2018 года, 23:16

Начальник ГТУЮ в г.Киеве рассказал, в каких формах существует современное рейдерство

Современное рейдерство затрагивает прежде всего аграрную сферу. При этом оно имеет интеллектуальную составляющую. Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко.

«В случае захвата урожая фермеров нередко оказывается, что один земельный участок арендован двумя или тремя арендаторами. Захват с оружием — это уже финальная точка процесса, которой предшествуют достаточно умные схемы по подделке документов и судебных решений. Когда регистратор получает определенное решение, то он обязан проверить его наличие в Едином реестре судебных решений. Если решение в реестре отсутствует, нужно сообщить о мошенничестве. Регистратор должен помнить, что он несет такую же ответственность, как и лицо, обнаружившее поддельное решение. Безусловно, есть регистраторы, работающие «под заказчика», в том числе и нотариусы. Но такое явление, как «черные нотариусы», осталось в прошлом — речь идет лишь об отдельных случаях», — заявил г-н Куценко.

В связи с началом аграрного сезона Минюст уже анонсировал создание антирейдерских штабов на юге Украины. «Прошлым летом специалисты выезжали на точки захвата, где предоставляли юридические консультации. Они вызывали туда правоохранителей и на месте выясняли, у кого аутентичные документы. Основным источником информации всегда был государственный реестр. Если не соответствующие действительности данные находились в реестре, то ситуация «отматывалась назад». За каждым регистрационным действием стоит конкретный регистратор с логином и паролем, поэтому всегда ясно, кого наказывать», — добавил Станислав Куценко.

Ознакомиться с полным интервью под заголовком «Сеть да дело» можно в свежем выпуске газеты «Юридическая практика» №10 от 6 марта 2018 года.