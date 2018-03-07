Верховный Суд признал незаконным оправдание офицера МВД по делу об избиении журналиста

Во времена Евромайдана в феврале 2014 года милиционеры избили фотокорреспондента газеты «Вечерние Черкассы» Игоря Ефимова. Этими правоохранителями руководил заместитель командира батальона патрульной службы Управления Министерства внутренних дел Украины в Черкасской области Петр Паливода. Верховный Суд признал незаконным вынесенный в отношении него оправдательный приговор.
Об этом сообщает Гордон.UA со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).
Кассационный суд отметил, что «апелляционный пересмотр уголовного производства состоялся формально, а решение апелляционного суда нельзя признать законным, обоснованным и мотивированным».
«В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что это одно из считанных дел об избиении журналистов во времена Евромайдана, которое благодаря национальной и международной огласке все еще имеет шансы закончиться обвинительным приговором», — сказано в сообщении.
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