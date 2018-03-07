Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 марта 2018 года, 23:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Верховный Суд признал незаконным оправдание офицера МВД по делу об избиении журналиста

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Во времена Евромайдана в феврале 2014 года милиционеры избили фотокорреспондента газеты «Вечерние Черкассы» Игоря Ефимова. Этими правоохранителями руководил заместитель командира батальона патрульной службы Управления Министерства внутренних дел Украины в Черкасской области Петр Паливода. Верховный Суд признал незаконным вынесенный в отношении него оправдательный приговор.

Об этом сообщает Гордон.UA со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Кассационный суд отметил, что «апелляционный пересмотр уголовного производства состоялся формально, а решение апелляционного суда нельзя признать законным, обоснованным и мотивированным».

«В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что это одно из считанных дел об избиении журналистов во времена Евромайдана, которое благодаря национальной и международной огласке все еще имеет шансы закончиться обвинительным приговором», — сказано в сообщении.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом