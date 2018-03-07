Наиболее гендерно сбалансированным в правовой системе Украины является судейский корпус

Среди судей Украины почти 3000 женщин и 2800 мужчин. Это указывает на то, что судейский корпус является единственным гендерно сбалансированным институтом в системе правосудия Украины.
Такие данные были получены благодаря анализу соответствующих реестров ресурсом «Суд на ладони». «Суд на ладони» — аналитический инструмент для поиска, исследования и визуализации судебных решений.
Зато среди адвокатов женщин вдвое меньше мужчин: 14 319 против 25 865. Почти такое же соотношение сохраняется и среди судебных экспертов: 3903 женщины и 6802 мужчины. Примерно 32% прокуроров являются женщинами (2149 женщин и 4706 мужчин). При этом женщины составляют только 25% от общего числа арбитражных управляющих (469 женщин против 1399 мужчин).
Отдельно эксперты подчеркивают, что в нотариате женщин почти в четыре раза больше мужчин (5157 женщин, 1247 мужчин).
Также известно, что среди руководителей компаний в Украине женщин почти вдвое меньше — 404 тыс. против 965 тыс. мужчин.
По данной ссылке можно детально ознакомиться с исследованием «Гендерное равенство в судебной системе» (2018) авторства Международного центра перспективных исследований.
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