Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 марта 2018 года, 23:17

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Наиболее гендерно сбалансированным в правовой системе Украины является судейский корпус

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Среди судей Украины почти 3000 женщин и 2800 мужчин. Это указывает на то, что судейский корпус является единственным гендерно сбалансированным институтом в системе правосудия Украины.

Такие данные были получены благодаря анализу соответствующих реестров ресурсом «Суд на ладони». «Суд на ладони» — аналитический инструмент для поиска, исследования и визуализации судебных решений.

Зато среди адвокатов женщин вдвое меньше мужчин: 14 319 против 25 865. Почти такое же соотношение сохраняется и среди судебных экспертов: 3903 женщины и 6802 мужчины. Примерно 32% прокуроров являются женщинами (2149 женщин и 4706 мужчин). При этом женщины составляют только 25% от общего числа арбитражных управляющих (469 женщин против 1399 мужчин).

Отдельно эксперты подчеркивают, что в нотариате женщин почти в четыре раза больше мужчин (5157 женщин, 1247 мужчин).

Также известно, что среди руководителей компаний в Украине женщин почти вдвое меньше — 404 тыс. против 965 тыс. мужчин.

По данной ссылке можно детально ознакомиться с исследованием «Гендерное равенство в судебной системе» (2018) авторства Международного центра перспективных исследований.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом