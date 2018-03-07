Сегодня 07 марта 2018 года, 23:15

ГФС: сегодня заканчивается срок уплаты налога на прибыль предприятий

Для плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2018 года определен единый срок подачи налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, составляемой за отчетный (налоговый) год — в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, независимо от того, за какой базовый отчетный (налоговый) период составлялась налоговая декларация: квартал или год. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

В ГФС подчеркнули следующее:

- предельный срок подачи налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за отчетный (налоговый) 2017 год — 1 марта 2018;

- предельный срок уплаты налогового обязательства по налогу на прибыль предприятий за отчетный (налоговый) 2017 год — 11 марта 2018.

Вместе с тем, согласно пункту 1 решения правления НБУ от 13 февраля 2018 года №89-рш «О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины и банковской системы Украины в связи с переносом рабочих дней в 2018 году», перенесены дни работы системы электронных платежей НБУ с пятницы, 9 марта, на субботу, 3 марта с.г.

«Учитывая это, с целью обеспечения своевременности уплаты налоговых обязательств по налогу на прибыль обращаем внимание налогоплательщиков на необходимость обеспечения соответствующих расчетов с бюджетами с предельным сроком уплаты 7 марта 2018 года», — сообщается на сайте ГФС.