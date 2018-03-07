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В.Гвоздий: реформа адвокатуры касается адвокатского самоуправления, как будто это главная проблема для профессии

07 марта 2018 года Источник:UkraNews

Реформа адвокатуры не стала ответом на ухудшение ситуации с защитой прав человека в Украине. Об этом в интервью агентству «Украинские новости» заявил заместитель председателя Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

«Ситуация с соблюдением прав человека в Украине далеко не идеальна. Реформа адвокатуры должна была прежде всего ответить на то, как эту ситуацию исправить. Но в итоге большая часть наработанных изменений касаются системы адвокатского самоуправления, как будто это главная проблема и угроза для профессии», — цитируется на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Среди недостатков реформы г-н Гвоздий назвал непубличность и ограничение адвокатуры в праве участия в выработке изменений к профильному законодательству.

«Согласно международным стандартам, адвокатура должна восприниматься государством как полноценный участник подобных реформаторских процессов. Это не привилегия профессии, а необходимость — для того, чтобы адвокатура оставалась независимой и могла эффективно выполнять свою главную миссию — защищать права граждан без вмешательства государства», — сказал Валентин Гвоздий.

Комментируя формат работы над законопроектом, г-н Гвоздий как член Рабочей группы при Совете по вопросам судебной реформы отметил, что не исключает передачи в парламент другой версии законопроекта, а не той, которая обсуждалась в кругу экспертов. Приемлемым способом исправить недостатки содержания документа является оценка Венецианской комиссии.

С полным текстом интервью Валентина Гвоздия можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии:»

!! 07 марта 2018 года 14:41 #

Показательным является график приема Изовитовой граждан и адвокатов. Она по факту и по месту сидения здолжна быть сестрой, братом, мамой и папой всем адвокатам, ан нет - прием один раз в месяц на протяжении одного или двух часов. Вот вам и весь старший товарищ. В то же время ездить на судебные процессы в другой город на целый день почти каждую неделю - это пожалуйста, у нее время есть.
Руководители органов адв.самоупр. давно отвернулись от адвокатов и реальной адвокатуры и считают занимаемые ими места как данные им откуда-то сверху и пожизненно.
Опуститесь на землю, господа, вечной бывает только добрая память о добрых людях. Но это это не о вас.

????? 07 марта 2018 года 14:16 #

Да, это главный вопрос. Адвокаты находились, находятся сейчас и будут находится всегда под постоянным прессом власти и правоохранительных органов, которым они всегда "мешают законно" осуществлять карательные функции в отношении граждан. Но адвокаты с этим всегда и без вас справлялись, и будут справляться в дальнейшем.
Но находится с 2012 г под постоянным прессом своих коллег, прорвашихся в органы адвокатского самоуправления, которые им не помогают и не защищают от внешних воздействий, а сами являются дополнительными карательными органами, чего не было никогда, это уже занадто. Адвокаты не видят в своих органах своих защитников, все, что они видят, это давай и давай быстрее вноси деньгУ.
Поэтому информация о лишение этих органов функций, не свойственных фактически общественной организации, очень важное действие закона.
Вопрос. Г-н Гвоздий, если это не такой важный для адвокатуры вопрос, скажите - почему вы и иже с вами только об этом говорите и пытаетесь их сохранить?

????? 07 марта 2018 года 13:05 #

Да, это главный вопрос. Адвокаты находились, находятся сейчас и будут находится всегда под постоянным прессом власти и правоохранительных органов, которым они всегда "мешают законно" осуществлять карательные функции в отношении граждан. Но адвокаты с этим всегда и без вас справлялись, и будут справляться в дальнейшем.
Но находится с 2012 г под постоянным прессом своих коллег, прорвашихся в органы адвокатского самоуправления, которые им не помогают и не защищают от внешних воздействий, а сами являются дополнительными карательными органами, чего не было никогда, это уже занадто. Адвокаты не видят в своих органах своих защитников, все, что они видят, это давай и давай быстрее вноси деньгУ.
Поэтому информация о лишение этих органов функций, не свойственных фактически общественной организации, очень важное действие закона.
Вопрос. Г-н Гвоздий, если это не такой важный для адвокатуры вопрос, скажите - почему вы и иже с вами только об этом говорите и пытаетесь их сохранить?

Гвоздию, взгляд со стороны 07 марта 2018 года 12:41 #

Пан Гвозний фактически признал, что предпосылок для введения монополии адвокатуры не существовало. Но он и остальные функционеры НААУ надеялись что на монополизации адвокатуры закончится реформа. Их надежды не оправдались. Основная проблема адвокатуры это именно неизменные лица, приватизировавшие адвокатское самоуправление. В нашей стране адвокатура это как раз привилегия профессии. Монополист не может сам регулировать свою монопольную деятельность!!!

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