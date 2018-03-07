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В.Гвоздий: реформа адвокатуры касается адвокатского самоуправления, как будто это главная проблема для профессии

Реформа адвокатуры не стала ответом на ухудшение ситуации с защитой прав человека в Украине. Об этом в интервью агентству «Украинские новости» заявил заместитель председателя Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

«Ситуация с соблюдением прав человека в Украине далеко не идеальна. Реформа адвокатуры должна была прежде всего ответить на то, как эту ситуацию исправить. Но в итоге большая часть наработанных изменений касаются системы адвокатского самоуправления, как будто это главная проблема и угроза для профессии», — цитируется на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Среди недостатков реформы г-н Гвоздий назвал непубличность и ограничение адвокатуры в праве участия в выработке изменений к профильному законодательству.

«Согласно международным стандартам, адвокатура должна восприниматься государством как полноценный участник подобных реформаторских процессов. Это не привилегия профессии, а необходимость — для того, чтобы адвокатура оставалась независимой и могла эффективно выполнять свою главную миссию — защищать права граждан без вмешательства государства», — сказал Валентин Гвоздий.

Комментируя формат работы над законопроектом, г-н Гвоздий как член Рабочей группы при Совете по вопросам судебной реформы отметил, что не исключает передачи в парламент другой версии законопроекта, а не той, которая обсуждалась в кругу экспертов. Приемлемым способом исправить недостатки содержания документа является оценка Венецианской комиссии.

С полным текстом интервью Валентина Гвоздия можно ознакомиться по ссылке.