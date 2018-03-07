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XV очередной съезд судей завершил свою работу

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
В завершение работы съезд судей Украины принял резолютивное решение В завершение работы съезд судей Украины принял резолютивное решение

Сегодня в стенах Октябрьского дворца продолжил работу XV очередной cъезд судей Украины. Как сообщает корреспондент «ЮП», на главном судейском форуме присутствуют 219 делегатов из 308 избранных на съезд.

Третий день работы съезд судей начался с обсуждения вопроса относительно результатов повторного тайного голосования за избрание двух членов Высшего совета правосудия по двум квотам: от общих судов и судей в отставке, а также от административных судов. Напомним, что вчера по результатам повторного тайного голосования ни один из кандидатов в состав ВСП не получил необходимого минимума поддержки в 155 голосов делегатов.. Так, за кандидатуру Александра Сасевича проголосовали 147 делегатов, за кандидатуру Сергея Чумака — 96, за кандидатуру Татьяны Чумаченко — 119 и за кандидатуру Сергея Гирича — 92. Регламент съезда судей не предусматривает следующего этапа голосования. Таким образом, двух членов ВСП будут избирать на следующем съезде судей.

Сегодняшнее обсуждение началось с обращения делегата съезда, судьи Верховного Суда Владимира Кравчука к коллегам с предложением перепроверить результаты вчерашнего волеизъявления делегатов, поскольку большое количество бюллетеней (24!) в ходе повторного тайного голосования за избрание двух членов ВСП было признано недействительными. Следует отметить, что бюллетень состоял из двух блоков, согласно квотному принципу, и если в каком-то из блоков невозможно было установить результаты волеизъявления делегата, бюллетень признавался недействительным полностью. В связи с этим было внесено предложение: поручить счетной комиссии перепроверить признанные недействительными бюллетени на предмет недействительности по блокам. Но эту идею поддержали лишь 63 делегата съезда, против высказался 131 делегат, 32 — воздержались.

Финальным аккордом работы наивысшего органа судейского самоуправления стало принятие резолютивного решения XV очередного съезда судей, в котором были отображены ключевые месседжи делегатов, озвученные в ходе нескольких дней работы. После этого работа нынешнего главного судейского форума завершилась.

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Комментарии:»

Оптиміст 07 марта 2018 года 17:30 #

Жаль. Ще трішечки і ВРП стала б ВРТ, тобто Військово-революційним трибуналом (порахуйте членів-військовослужбовців та недообраного кандидата). Інтересно, у Гулька Б. яке звання? Полковник чи генерал-полковник? Принаймні менше чим у Львова, бо "рекомендації" останнього виконує чітко. Як казав класик: "Правильной дорогой идёте товарищи!". А що судді-делегати? Не хочеться згадувати слова потішного, але покійного регіонала ... розвели як котят. Незалежність у зігнутому стані не здобувається.

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