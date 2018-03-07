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Действие соглашения по контролю за производством лекарств распространилось на три соседних государства

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Действие Соглашения о взаимном признании инспекций производственных площадок лекарственных средств, предназначенных для человеческого применения, заключенного между ЕС и США, теперь распространяется еще на четыре государства — члена ЕС. Так, Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) США подтвердило возможность для национальных регуляторных органов Чехии, Греции, Венгрии и Румынии проводить инспекции производственных площадок предприятий на соответствие их деятельности требованиям надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice — GMP) на уровне, эквивалентном для регуляторного органа США.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В настоящее время насчитывается 12 государств — членов ЕС, в которых инспекции производственных площадок лекарственных средств могут быть заменены со стороны FDA.

Соглашение подкреплено надежными доказательствами, что ЕС и США имеют нормативную и методическую основу для инспекций производителей лекарственных средств для человеческого применения.

Вместе с тем заключенное соглашение между регуляторными органами ЕС и США не распространяется на площадки, где осуществляется производство ветеринарных лекарств. Их включение планируется не позднее 15 июля 2019 года.

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