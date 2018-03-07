Сегодня 07 марта 2018 года, 23:16

Интерактивная карта субъектов обязательного технического контроля доступна онлайн

На сайте Главного сервисного центра МВД теперь можно ознакомиться с картой субъектов обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств, просмотреть основную информацию о них и выбрать ближайший по месту расположения. ОТК подлежат определенные категории транспортных средств, участвующих в дорожном движении и прошедших государственную регистрацию, в частности: легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов (такси), грузовые авто независимо от формы собственности, автобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы. Об этом сообщается на сайте МВД.

Обязательный технический контроль транспортных средств осуществляют субъекты проведения ОТК, которые имеют оборудование, позволяющее проверять техническое состояние транспортных средств на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Напомним, что с мая 2017 года по инициативе Главного сервисного центра МВД в Украине впервые была введена фотофиксация во время проведения обязательного технического контроля транспортных средств.

Получить дополнительную информацию и консультации можно по телефону (044) 290-19-88 и на Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД. Прочитать актуальные новости сервисных центров МВД можно на сайте hsc.gov.ua.