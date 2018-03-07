Сегодня 07 марта 2018 года, 23:17

Комитеты НААУ проводят заседание, связанное с нарушением прав адвокатов по делу Виктора Януковича

Сегодня проходит совместное заседание Комитета по вопросам правовой помощи и Комитета защиты прав и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины. Тема заседания — давление на адвокатов по одному резонансному уголовному делу, отмечается на сайте НААУ.

Как известно, в НААУ поступили обращения председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Руслана Князевича с просьбой рассмотреть факты неправомерного давления на адвоката, работающего в системе бесплатной правовой помощи, Ивана Ангелина.

Напомним, что в комитеты НААУ и Совет адвокатов Украины в феврале 2018 года обратились адвокаты Александр Горошинский и Ольга Просянюк в связи с нарушением их прав, в частности, относительно недопущения их к процессу по решению судьи. САУ решил обратиться в ГПУ и другие правоохранительные органы по поводу препятствования профессиональной деятельности этих адвокатов.

Как известно из СМИ, ГПУ открыла производство по факту препятствования этими защитниками деятельности государственного адвоката Ивана Ангелина.

С позицией Ольги Просянюк можно ознакомиться в ее интервью .