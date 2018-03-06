Сегодня 07 марта 2018 года, 10:56

Совет судей Украины возглавил судья ВС Олег Ткачук

Состоялось первое (организационное) заседание новоизбранного Совета судей Украины, на котором избрали руководство этого органа.

В частности, председателем Совета судей был избран судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук. Его кандидатуру поддержали 17 членов Совета судей из 31.

Напомним, что вчера XV очередной съезд судей Украины избрал 29 членов Совета судей, а сегодня доизбрал еще двух членов этого органа.

Съезд судей Украины не смог заполнить две квоты в Высший совет правосудия. По результатам повторного голосования ни один из кандидатов не преодолел необходимого количественного барьера в 155 голосов. Так, за кандидатуру Александра Сасевича проголосовали 147 делегатов, за кандидатуру Сергея Чумака — 96, за кандидатуру Татьяны Чумаченко — 119 и за кандидатуру Сергея Гирича — 92.

Регламент съезда не предусматривает следующего этапа голосования. Таким образом, двух членов ВСП будут избирать на следующем съезде судей.

Секретарем Совета судей избрана судья Хозяйственного суда г.Киева Оксана Марченко