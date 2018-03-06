Сегодня 06 марта 2018 года, 22:36

Избраны два новых члена Высшего совета правосудия

Съезд судей Украины не смог за один раз избрать четырех членов Высшего совета правосудия. Необходимый количественный барьер преодолели лишь два кандидата по квоте общих судов и судей в отставке. Так, новыми членами ВСП избраны судья Апелляционного суда Киевской области Владимир Говоруха, набравший 158 голосов «за», и судья Апелляционного суда Харьковской области Лариса Швецова — 165 голосов.

Новоизбранные члены ВСП приняли присягу.

Для заполнения еще двух вакансий съездом было объявлено повторное голосование. В бюллетень для повторного тайного голосования включены:

- от административных судов — Александр Сасевич, набравший в первом туре 119 голосов, и Сергей Чумак, судья Днепропетровского апелляционного административного суда, за которого проголосовали 75 делегатов съезда.

- от общих судов и судей в отставке — Сергей Гирич, судья Лычаковского районного суда Львовской области (88 голосов), и Татьяна Чумаченко, судья в отставке Высшего административного суда Украины (95 голосов).