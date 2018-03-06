Съезд судей Украины не смог за один раз избрать четырех членов Высшего совета правосудия. Необходимый количественный барьер преодолели лишь два кандидата по квоте общих судов и судей в отставке. Так, новыми членами ВСП избраны судья Апелляционного суда Киевской области Владимир Говоруха, набравший 158 голосов «за», и судья Апелляционного суда Харьковской области Лариса Швецова — 165 голосов.
Новоизбранные члены ВСП приняли присягу.
Для заполнения еще двух вакансий съездом было объявлено повторное голосование. В бюллетень для повторного тайного голосования включены:
- от административных судов — Александр Сасевич, набравший в первом туре 119 голосов, и Сергей Чумак, судья Днепропетровского апелляционного административного суда, за которого проголосовали 75 делегатов съезда.
- от общих судов и судей в отставке — Сергей Гирич, судья Лычаковского районного суда Львовской области (88 голосов), и Татьяна Чумаченко, судья в отставке Высшего административного суда Украины (95 голосов).
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