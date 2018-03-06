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Сегодня 06 марта 2018 года, 22:34

Съезд судей доизбрал двух членов Совета судей Украины

По результатам повторного тайного голосования членами Совета судей Украины от судей местных административных судов были избраны судья Киевского окружного административного суда Олег Головенко (160 голосов) и судья Харьковского окружного административного суда Алексей Котенев (193 голоса).

Напомним: вчера съезд избрал 29 членов Совета судей Украины.

Сегодня запланировано организационное заседание новоизбранного Совета судей Украины, на котором будет избрано руководство этого органа судейского самоуправления.