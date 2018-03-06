По результатам повторного тайного голосования членами Совета судей Украины от судей местных административных судов были избраны судья Киевского окружного административного суда Олег Головенко (160 голосов) и судья Харьковского окружного административного суда Алексей Котенев (193 голоса).
Напомним: вчера съезд избрал 29 членов Совета судей Украины.
Сегодня запланировано организационное заседание новоизбранного Совета судей Украины, на котором будет избрано руководство этого органа судейского самоуправления.
Сохранить:
Контакты:
Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: