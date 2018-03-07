«Юридическая профессия станет еще больше регулируемой, еще больше стандартизируемой, появятся еще более высокие формальные и неформальные требования к юристам — целью всего этого будет повышение качества услуг, и это наблюдается во многих государствах. На глобальный юридический рынок, наверное, окажет влияние коммодитизация и удешевление услуг, многие процессы останутся внутри компаний. Свое влияние окажет и технологизация, внедрение IT-решений», — отмечает тенденции развития юррынка Сергей Попов, партнер адвокатского объединения KPMG Law Ukraine.
Активно обсуждаемый в течение нескольких лет выход компаний «большой четверки» на рынок юридических услуг сегодня стал объективной реальностью. О стратегических планах дальнейшего усиления позиций на юррынке, конкурентных вызовах и преимуществах, а также о глобальных трендах развития юридической профессии читайте в интервью Сергея Попова , опубликованном в «Юридической практике» №10 от 6 марта 2018 года.
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