Сегодня 07 марта 2018 года, 23:16

«Юридическая профессия станет еще больше регулируемой» — Сергей Попов, партнер АО KPMG Law Ukraine

«Юридическая профессия станет еще больше регулируемой, еще больше стандартизируемой, появятся еще более высокие формальные и неформальные требования к юристам — целью всего этого будет повышение качества услуг, и это наблюдается во многих государствах. На глобальный юридический рынок, наверное, окажет влияние коммодитизация и удешевление услуг, многие процессы останутся внутри компаний. Свое влияние окажет и технологизация, внедрение IT-решений», — отмечает тенденции развития юррынка Сергей Попов, партнер адвокатского объединения KPMG Law Ukraine.

Активно обсуждаемый в течение нескольких лет выход компаний «большой четверки» на рынок юридических услуг сегодня стал объективной реальностью. О стратегических планах дальнейшего усиления позиций на юррынке, конкурентных вызовах и преимуществах, а также о глобальных трендах развития юридической профессии читайте в интервью Сергея Попова , опубликованном в «Юридической практике» №10 от 6 марта 2018 года.