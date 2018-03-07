Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 марта 2018 года, 23:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Национальный банк смягчает требования к кредитным посредникам банков

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины, изучив просьбы банковского сообщества и проанализировав практический опыт, смягчил требования к кредитным посредникам банков.

В частности, НБУ:

- отменил требования относительно размещения на веб-странице банка фотографий работников кредитного посредника, а также реквизитов каждого посреднического договора;

- снизил требования к работникам кредитных посредников, осуществляющих обслуживание потребителей (остаются требования только относительно их деловой репутации и уровня знаний в сфере потребительского кредитования);

- предусмотрел возможность предъявления в различные банки одной справки уполномоченного органа о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам (обязательным платежам), выдаваемой физическому лицу;

- предоставил возможность банка не осуществлять проверку и контроль за соблюдением физическими лицами — работниками кредитного посредника установленных требований при условии, что этим кредитным посредником является другой банк или юридическое лицо, которые обеспечивают такой контроль;

- установил требование об исключении кредитного посредника из перечня кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг в случае неосуществления соответствующей деятельности в течение года с даты включения в перечень (вместо требования о расторжении банком посреднического договора).

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 5 марта 2018 года №23 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины», которое вступает в силу 7 марта 2018 года.

Ознакомиться с текстом нормативного акта можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом