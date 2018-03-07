Национальный банк смягчает требования к кредитным посредникам банков

Национальный банк Украины, изучив просьбы банковского сообщества и проанализировав практический опыт, смягчил требования к кредитным посредникам банков.
В частности, НБУ:
- отменил требования относительно размещения на веб-странице банка фотографий работников кредитного посредника, а также реквизитов каждого посреднического договора;
- снизил требования к работникам кредитных посредников, осуществляющих обслуживание потребителей (остаются требования только относительно их деловой репутации и уровня знаний в сфере потребительского кредитования);
- предусмотрел возможность предъявления в различные банки одной справки уполномоченного органа о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам (обязательным платежам), выдаваемой физическому лицу;
- предоставил возможность банка не осуществлять проверку и контроль за соблюдением физическими лицами — работниками кредитного посредника установленных требований при условии, что этим кредитным посредником является другой банк или юридическое лицо, которые обеспечивают такой контроль;
- установил требование об исключении кредитного посредника из перечня кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг в случае неосуществления соответствующей деятельности в течение года с даты включения в перечень (вместо требования о расторжении банком посреднического договора).
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 5 марта 2018 года №23 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины», которое вступает в силу 7 марта 2018 года.
Ознакомиться с текстом нормативного акта можно по ссылке.
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