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Сегодня 07 марта 2018 года, 23:16

Национальный банк смягчает требования к кредитным посредникам банков

Национальный банк Украины, изучив просьбы банковского сообщества и проанализировав практический опыт, смягчил требования к кредитным посредникам банков.

В частности, НБУ:

- отменил требования относительно размещения на веб-странице банка фотографий работников кредитного посредника, а также реквизитов каждого посреднического договора;

- снизил требования к работникам кредитных посредников, осуществляющих обслуживание потребителей (остаются требования только относительно их деловой репутации и уровня знаний в сфере потребительского кредитования);

- предусмотрел возможность предъявления в различные банки одной справки уполномоченного органа о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам (обязательным платежам), выдаваемой физическому лицу;

- предоставил возможность банка не осуществлять проверку и контроль за соблюдением физическими лицами — работниками кредитного посредника установленных требований при условии, что этим кредитным посредником является другой банк или юридическое лицо, которые обеспечивают такой контроль;

- установил требование об исключении кредитного посредника из перечня кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг в случае неосуществления соответствующей деятельности в течение года с даты включения в перечень (вместо требования о расторжении банком посреднического договора).

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 5 марта 2018 года №23 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины», которое вступает в силу 7 марта 2018 года.

Ознакомиться с текстом нормативного акта можно по ссылке.