Проводится повторное тайное голосование за избрание двух членов Совета судей Украины

XV очередной съезд судей приступил к обсуждению вопроса кадровой комплектации состава Совета судей Украины. Делегаты приняли решение о проведении повторного тайного голосования с целью доизбрать двух членов Совета судей Украины по квоте местных административных судов. Напомним, что вчера главному судейскому форуму из необходимых 31 члена Совета судей удалось избрать 29.
В бюллетень для повторного тайного голосования были включены кандидаты, в рамках первого тура тайного голосования набравшие большее количество голосов, а именно: Олег Головенко, судья Киевского окружного административного суда; Алексей Котенев, судья Харьковского окружного административного суда; Анна Лебедева, судья Николаевского окружного административного суда; Алексей Огурцов судья Окружного административного суда г.Киева.
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