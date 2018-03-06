Сегодня 06 марта 2018 года, 22:35

Съезд судей ввел «юрисдикционные» квоты и утвердил форму бюллетеня для тайного голосования за избрание членов ВСП

После обсуждения съезд утвердил форму бюллетеня для тайного голосования по избранию членов ВСП

После выступлений кандидатов в члены Высшего совета правосудия XV очередной съезд судей Украины приступил к формированию бюллетеня для тайного голосования.

Перед обсуждением формы бюллетеня был реанимирован вопрос введения квот для представительства в ВСП судов разных юрисдикций. Отметим, что предыдущий главный судейский форум заполнял вакансии в этом конституционном органе по формуле «четыре представителя от общих судов и по одному от хозяйственной и административной юрисдикций». При этом удалось заполнить квоту только хозяйственных судов (по одному представителю от местных и административных избрать не получилось). На тот факт, что на XIV внеочередном съезде судей была заполнена квота в ВСП от судей хозяйственной юрисдикции, обратил внимание председательствующий на съезде Богдан Монич. И так как один из кандидатов, Владимир Соловьев, является судьей Хозяйственного суда Запорожской области в отставке, председательствующий поставил этот вопрос на обсуждение Съезда.

Для решения данного вопроса были внесены несколько альтернативных предложений. В частности, Владимир Кравчук внес предложение голосовать по квотам «один судья от административных судов и три судьи от судов по рассмотрению гражданских и уголовных дел». При этом, по мнению г-на Кравчука, судьи в отставке — это отдельная категория судей, которую не следует относить ни к одной из юрисдикций, и их можно включить в квоту от общих судов.

Также было внесено альтернативное предложение — при голосовании не применять квотный принцип. Но предложение Владимира Кравчука было поддержано большинством делегатов (168 голосов) съезда. Таким образом, установлен квотный принцип для тайного голосования: один представитель от судов административной юрисдикции и три от местных судов и судей в отставке.

После обсуждения съезд утвердил форму бюллетеня для тайного голосования по избранию членов Высшего совета правосудия. Бюллетень состоит из двух блоков для соблюдения квотного принципа.

В частности, в бюллетень по квоте от судов общей юрисдикции и судей в отставке внесены:

- Сергей Гирич, судья Лычаковского районного суда Львовской области;

- Владимир Говоруха, судья Апелляционного суда Киевской области;

- Валентина Жданова, судья Апелляционного суда Донецкой области;

- Анатолий Лазаренко, судья Летичевского районного суда Хмельницкой области;

- Валентина Орлянская, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

- Андрей Рябишин, судья Апелляционного суда Полтавской области;

- Анжелика Преснякова, судья Апелляционного суда Донецкой области;

- Александр Фролов, судья Тальновского районного суда Черкасской области;

- Даниила Черненькая, судья Монастырищенского районного суда Черкасской области;

- Татьяна Чумаченко, судья в отставке Высшего административного суда Украины;

- Лариса Швецова, судья Апелляционного суда Харьковской области;

- Александр Агеев, судья Апелляционного суда Донецкой области;

- Тарас Багрий, судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области;

- Олег Васильцов, судья в отставке Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области;

- Владимир Васянович, судья в отставке Глуховского горрайонного суда Сумской области;

- Елена Волкова, судья Южноукраинского городского суда;

- Светлана Вус, судья Верховного Суда Украины;

- Анатолий Гордимов, судья в отставке Днепровского районного суда г.Херсона;

- Виталий Снегирев, судья Брянковского городского суда Луганской области;

- Владимир Соловьев, судья в отставке Хозяйственного суда Запорожской области;

- Игорь Мороз, судья в отставке Апеляционного суда г.Киева;

- Людмила Груицкая, судья Апелляционного суда Донецкой области;

- Светлана Ченцова, судья Новозаводского районного суда г.Чернигова;

- Наталия Гулак, судья Богунского районного суда г.Житомира;

- Оксана Хорошун, судья Каневского горрайонного суда Черкасской области.

По квоте от административных судов в бюллетень включены:

- Игорь Завальнюк, судья Одесского окружного административного суда;

- Виталий Затолочный, судья Львовского апелляционного административного суда;

- Оксана Эпель, судья Киевского апелляционного административного суда;

- Юрий Осипов, судья Одесского апелляционного административного суда;

- Александр Сасевич, судья Львовского окружного административного суда;

- Сергей Чумак, судья Днепропетровского апелляционного административного суда;

- Роман Брегей, судья Кировоградского окружного административного суда;

- Анатолий Загородний, судья Высшего административного суда Украины.