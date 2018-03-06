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Съезд судей ввел «юрисдикционные» квоты и утвердил форму бюллетеня для тайного голосования за избрание членов ВСП

06 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
После обсуждения съезд утвердил форму бюллетеня для тайного голосования по избранию членов ВСП После обсуждения съезд утвердил форму бюллетеня для тайного голосования по избранию членов ВСП

После выступлений кандидатов в члены Высшего совета правосудия XV очередной съезд судей Украины приступил к формированию бюллетеня для тайного голосования.

Перед обсуждением формы бюллетеня был реанимирован вопрос введения квот для представительства в ВСП судов разных юрисдикций. Отметим, что предыдущий главный судейский форум заполнял вакансии в этом конституционном органе по формуле «четыре представителя от общих судов и по одному от хозяйственной и административной юрисдикций». При этом удалось заполнить квоту только хозяйственных судов (по одному представителю от местных и административных избрать не получилось). На тот факт, что на XIV внеочередном съезде судей была заполнена квота в ВСП от судей хозяйственной юрисдикции, обратил внимание председательствующий на съезде Богдан Монич. И так как один из кандидатов, Владимир Соловьев, является судьей Хозяйственного суда Запорожской области в отставке, председательствующий поставил этот вопрос на обсуждение Съезда.

Для решения данного вопроса были внесены несколько альтернативных предложений. В частности, Владимир Кравчук внес предложение голосовать по квотам «один судья от административных судов и три судьи от судов по рассмотрению гражданских и уголовных дел». При этом, по мнению г-на Кравчука, судьи в отставке — это отдельная категория судей, которую не следует относить ни к одной из юрисдикций, и их можно включить в квоту от общих судов.

Также было внесено альтернативное предложение — при голосовании не применять квотный принцип. Но предложение Владимира Кравчука было поддержано большинством делегатов (168 голосов) съезда. Таким образом, установлен квотный принцип для тайного голосования: один представитель от судов административной юрисдикции и три от местных судов и судей в отставке.

После обсуждения съезд утвердил форму бюллетеня для тайного голосования по избранию членов Высшего совета правосудия. Бюллетень состоит из двух блоков для соблюдения квотного принципа.

В частности, в бюллетень по квоте от судов общей юрисдикции и судей в отставке внесены:

- Сергей Гирич, судья Лычаковского районного суда Львовской области;

- Владимир Говоруха, судья Апелляционного суда Киевской области;

- Валентина Жданова, судья Апелляционного суда Донецкой области;

- Анатолий Лазаренко, судья Летичевского районного суда Хмельницкой области;

- Валентина Орлянская, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

- Андрей Рябишин, судья Апелляционного суда Полтавской области;

- Анжелика Преснякова, судья Апелляционного суда Донецкой области;

- Александр Фролов, судья Тальновского районного суда Черкасской области;

- Даниила Черненькая, судья Монастырищенского районного суда Черкасской области;

- Татьяна Чумаченко, судья в отставке Высшего административного суда Украины;

- Лариса Швецова, судья Апелляционного суда Харьковской области;

- Александр Агеев, судья Апелляционного суда Донецкой области;

- Тарас Багрий, судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области;

- Олег Васильцов, судья в отставке Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области;

- Владимир Васянович, судья в отставке Глуховского горрайонного суда Сумской области;

- Елена Волкова, судья Южноукраинского городского суда;

- Светлана Вус, судья Верховного Суда Украины;

- Анатолий Гордимов, судья в отставке Днепровского районного суда г.Херсона;

- Виталий Снегирев, судья Брянковского городского суда Луганской области;

- Владимир Соловьев, судья в отставке Хозяйственного суда Запорожской области;

- Игорь Мороз, судья в отставке Апеляционного суда г.Киева;

- Людмила Груицкая, судья Апелляционного суда Донецкой области;

- Светлана Ченцова, судья Новозаводского районного суда г.Чернигова;

- Наталия Гулак, судья Богунского районного суда г.Житомира;

- Оксана Хорошун, судья Каневского горрайонного суда Черкасской области.

По квоте от административных судов в бюллетень включены:

- Игорь Завальнюк, судья Одесского окружного административного суда;

- Виталий Затолочный, судья Львовского апелляционного административного суда;

- Оксана Эпель, судья Киевского апелляционного административного суда;

- Юрий Осипов, судья Одесского апелляционного административного суда;

- Александр Сасевич, судья Львовского окружного административного суда;

- Сергей Чумак, судья Днепропетровского апелляционного административного суда;

- Роман Брегей, судья Кировоградского окружного административного суда;

- Анатолий Загородний, судья Высшего административного суда Украины.

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