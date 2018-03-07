Сегодня 07 марта 2018 года, 10:56

Разработан проект закона о либерализации админуслуг в сфере ВЭД

Закон о ВЭД дополняется термином «инвестирование имущества или имущественных прав за пределами Украины»

Министерство экономического развития и торговли Украины разработало проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дерегуляции и либерализации административных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности».

«Сегодня либерализация и дерегулирование экономики, уменьшение регуляторного давления на бизнес являются приоритетами дальнейшего развития государства», — говорится в анализе регуляторного влияния. Подчеркивается, что упрощение и четкая регламентация административных процедур, отмена отдельных видов лицензирования выступают ключевыми направлениями реализации указанных целей во внешнеэкономической деятельности.

В частности, изменения вносятся в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности». Закон дополняется термином «инвестирование имущества или имущественных прав за пределами Украины» — это внешнеэкономическая операция по вывозу имущества или имущественных прав, вкладываемых в иностранные объекты предпринимательской и других видов деятельности за пределами Украины, в результате которой создается прибыль (доход) и/или достигается социальный и экологический эффект.

Лицензия на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины определяется как надлежащим образом оформленное право на вывоз имущества или имущественных прав из Украины с целью инвестирования за ее пределами.

Импорт товаров, в отношении которого Межведомственной комиссией по международной торговле в соответствии с Законом Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину» принято решение о применении специальных мер в виде квотирования путем выдачи специальных лицензий, осуществляется на основании указанных лицензий.

В случае нарушения субъектом внешнеэкономической деятельности или иностранным субъектом хозяйствования порядка осуществления внешнеэкономической деятельности, установленного этим Законом или другими законами Украины, к ним может быть применен индивидуальный режим лицензирования в соответствии со статьей 37 настоящего Закона.

За выдачу, переоформление лицензии на экспорт (импорт) в режиме неавтоматического лицензирования, лицензии специальной, лицензии на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины, переоформление лицензии разовой (индивидуальной) взимается сбор.

Он уплачивается в размере 0,7% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день подачи заявления, округленного в сторону ближайших 10 гривен. Отмечается, что нормы относительно размера сбора за выдачу разовой (индивидуальной) лицензии не повышают уровня регуляторной нагрузки в указанной сфере, поскольку идентичны положениям действующего постановления КМУ от 21 апреля 1998 года №524 «О государственной пошлине за выдачу разовых (индивидуальных) лицензий с субъектов внешнеэкономической деятельности, которые нарушили Закон УССР «О внешнеэкономической деятельности».

Вывоз имущества или имущественных прав из Украины с целью инвестирования за рубежом требует получения субъектами внешнеэкономической деятельности лицензии на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины.

Оформление и подача заявителями документов в электронной форме, оформление и выдача органом лицензирования документов в электронной форме в соответствии с настоящей статьей осуществляется через Единый государственный портал административных услуг.

Лицензия на экспорт (импорт) выдается в электронном и/или бумажном виде в одном экземпляре в форме, утвержденной МЭРТ. Срок действия лицензии на экспорт (импорт) — до 31 декабря года, в котором она выдана.

Срок действия неиспользованных в текущем календарном году лицензий на экспорт (импорт) по решению Кабинета Министров Украины может быть продлен до 1 марта следующего календарного года, если иное не предусмотрено соответствующими международными договорами Украины.

Срок действия лицензии на экспорт (импорт) в отношении товаров, на которые установлены квоты (количественные или иные ограничения), определяется согласно решению правительства об установлении квот.

Основаниями для отказа в выдаче, переоформлении лицензии на экспорт (импорт) являются:

- выявление в поданных документах недостоверной информации;

- оформление заявления с несоблюдением установленной формы;

- несоответствие данных, содержащихся в заявлении, условиям внешнеэкономического договора (контракта), спецификациям, приложениям и другим документам, которые являются неотъемлемыми частями договора (контракта);

- подписание (заверение) заявления, документа (документов), прилагаемых к заявлению, лицом, не имеющим таких полномочий;

- отсутствие во внешнеэкономическом договоре (контракте) существенных условий договора, предусмотренных законодательством;

- наличие отказа в согласовании выдачи лицензии органом исполнительной власти, если необходимость такого согласования установлена КМУ;

- исчерпание квоты на соответствующие товары (при ее установлении);

- применение к заявителю или его иностранному контрагенту специальной санкции в виде временного приостановления внешнеэкономической деятельности;

- отсутствие в ЕГР сведений о заявителе или наличие сведений о государственной регистрации его прекращения.