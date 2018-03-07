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Жители поселка Коцюбинское проголосовали за присоединение к Киеву

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

3 марта с.г. в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву. Об этом в Facebook сообщила председатель поселкового совета Ольга Матюшина, передает «УП».

За проголосовали почти 61%, а против — 37,5%. По словам г-жи Матюшиной, участие в общественных слушаниях приняли почти 1340 человек.

«Результаты будут направлены в Киевсовет и в парламент», — добавила председатель поселкового совета.

Как известно, 20 мая 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень. По словам местных жителей, произошло это без обсуждения — мнения общества об объединении никто не спросил. Более того, о сессии, на которой голосовали за это решение, знали даже не все депутаты.

В мае 2016 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка к городу Ирпень без надлежащего проведения общественных обсуждений.

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.

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