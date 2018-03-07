Жители поселка Коцюбинское проголосовали за присоединение к Киеву

3 марта с.г. в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву. Об этом в Facebook сообщила председатель поселкового совета Ольга Матюшина, передает «УП».
За проголосовали почти 61%, а против — 37,5%. По словам г-жи Матюшиной, участие в общественных слушаниях приняли почти 1340 человек.
«Результаты будут направлены в Киевсовет и в парламент», — добавила председатель поселкового совета.
Как известно, 20 мая 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень. По словам местных жителей, произошло это без обсуждения — мнения общества об объединении никто не спросил. Более того, о сессии, на которой голосовали за это решение, знали даже не все депутаты.
В мае 2016 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка к городу Ирпень без надлежащего проведения общественных обсуждений.
Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.
Сохранить:
Контакты:
Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: