Сегодня 06 марта 2018 года, 22:35

Предлагаемые Минфином критерии, направленные на уменьшение случаев блокировки налоговых накладных, не устраняют всех проблем

Министерство финансов Украины совместно с Государственной фискальной службой Украины (ГФСУ) на протяжении полугода предпринимало неоднократные попытки улучшить ситуацию и минимизировать случаи блокировки налоговых накладных реального бизнеса, но они не привели к ожидаемым результатам. При этом с 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми, в частности, установлено, что до принятия нового порядка Кабинетом Министров Украины приостановление регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки проводиться не будет.

В субботу 3 марта с. г. на официальном сайте правительства опубликовано постановление №117 «Об утверждении порядка по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных». К слову, постановление было принято еще 21 февраля с.г., однако какая-либо информация об утверждении правительством разработанного Минфином документа на официальных сайтах размещена не была. Постановление вступает в силу через 15 дней со дня опубликования.

Отметим, что практикующие юристы неоднозначно оценили новый порядок блокировки налоговых накладных. Так, по мнению Натальи Куриленко, советника АК «Соколовский и Партнеры», руководителя налоговой практики, документ имеет ярко выраженный фискальный характер. «Фактически вместо проведения тщательного анализа результатов работы предыдущего документа проект копирует и дополняет систему новыми элементами, увеличившими коррупционные риски и риски нарушения прав налогоплательщиков», — отмечает она.

Также г-жа Куриленко считает, что наиболее непредсказуемыми и опасными являются вопросы определения критериев оценки степени рисков, достаточных для приостановления регистрации, а также критерии, показатели и коэффициенты, предназначенные для определения позитивной налоговой истории налогоплательщика.

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