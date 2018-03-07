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Парламентарии хотят отказаться от идеи обжалования уведомления о подозрении

07 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Очередное реверсное па от законодателей — предложение повернуть время вспять для отдельных, внесенных в ходе процессуальной реформы, изменений Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК). Речь идет о законопроекте №7547, буквально недавно рекомендованном профильным парламентским комитетом к принятию Верховной Радой Украины в первом чтении за основу.

Законодательной инициативой предложено отказаться от ряда ноу-хау, которые должны вступить в силу только 15 марта 2018 года, то есть через три месяца после введения в эксплуатацию нового процессуального законодательства. В частности, от идеи вернуть старый институт обжалования постановления о возбуждении уголовного дела, существовавший в Уголовно-процессуальном кодексе до 2012 года, — предоставить подозреваемому право обжаловать уведомление о подозрении: соответствующая опция предусмотрена в новом пункте 10 части 1 статьи 303 УПК, который должен вступить в силу в середине марта 2018-го. В указанном положении прописывается, что на этапе досудебного производства подозреваемый (его защитник или законный представитель) может обжаловать сообщение следователя, прокурора о подозрении по истечении одного месяца со дня уведомления лица о подозрении в совершении уголовного проступка или двух месяцев со дня уведомления лица о подозрении в совершении преступления, но не позднее закрытия прокурором уголовного производства или обращения в суд с обвинительным актом.

Комментируя данное законодательное предложение, партнер VB PARTNERS, адвокат Владимир Ващенко отмечает, что, с одной стороны, в его основе просматривается страх злоупотреблений, а с другой — неуверенность в качестве работы органов досудебного расследования. «Тем не менее, если исходить из логики возможных злоупотреблений, например, в судебной системе, то придется отказаться от большинства норм и вернуться к репрессивному характеру досудебного расследования и судебного рассмотрения, что в принципе неприемлемо», — подчеркивает г-н Ващенко, констатируя: давать оценку эффективности новых процессуальных институтов можно только со временем, когда будет сформирована практика их применения.

От каких еще новаций УПК могут отказаться законодатели, читайте в материале «Па часовой стрелки» в №10 «Юридической практики».

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