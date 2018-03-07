Начало операции Объединенных сил на Донбассе будет санкционировано указом Президента.
Об этом на брифинге 6 марта с.г. сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных Сил Украины Юрий Бобров, сообщает «УП» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
«Операция Объединенных сил начинается с введением соответствующего указа Президента — Верховного главнокомандующего о начале проведения операции», — заявил он, добавив, что такой указ может быть подписан в ближайшее время.
Выступающий также добавил, что кандидатуры на руководителя операции уже определены, и вскоре Президент назначит командующего Объединенными силами.
При этом представитель Генштаба добавил, что кандидатом является «боевой генерал, который имеет боевой опыт и с начала вооруженной агрессии РФ руководил и руководит вооруженными формированиями».
Юрий Бобров также добавил, что антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил.
Решение о ее продолжении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ.
«Я уверен, что антитеррористическая операция продлится», — считает Бобров.
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