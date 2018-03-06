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Адвокат Олег Несинов рассказал, что позволит повысить качество досудебного расследования

Олег Несинов, адвокат (г.Днепр)

Досудебное расследование является важной стадией уголовного производства, поскольку именно на ней должны быть выяснены обстоятельства, составляющие основания для закрытия уголовного производства или формирования обвинения, в рамках которого в последующем действует суд (статья 337 УПК).

Поэтому крайне важно, чтобы досудебное расследование не было неким «крючком» для человека, а обеспечивало надлежащую правовую процедуру (статья 2 УПК) и имело признаки полноты, всесторонности, беспристрастности и объективности (часть 2 статьи 9 УПК).

При этом Конституция Украины, УПК Украины, Положение об органах предварительного расследования Национальной полиции Украины, утвержденное приказом МВД №570 от 6 июля 2017 года, запрещают следователям действовать своевольно. Наоборот, они обязывают его проводить расследование всесторонне, объективно, полно; выявлять не только обстоятельства, изобличающие подозреваемого, но и те, которые его оправдывают.

К сожалению, на практике очень часто эти требования не выполняются. В ходе досудебного расследования обстоятельства и события искажаются. Подозрения и обвинения иногда основываются на домыслах и предположениях, а не на фактических данных.

Судебная практика не сформировала действенного механизма защиты от таких нарушений и эффективного механизма ответственности.

Крайне низкий процент оправдательных приговоров приводит к неверию некоторых обвиняемых в возможность справедливого приговора, вследствие чего они иногда вынужденно идут на заключение сделки со следствием, признавая свою вину. Признаются в том, чего не совершали. Такое положение, в свою очередь, стимулирует следователей и прокуроров и в дальнейшем действовать вне правового поля.

Благодаря этому, например, давно сформирована и действует негласная практика расширения границ ответственности и тяжести инкриминируемых преступлений, когда вместо грабежа инкриминируется разбой, вместо кражи — грабеж и т.д.

Очень часто без наличия подтверждения утверждается о преступном умысле, предварительном сговоре, повторности и других квалифицирующих признаках преступлений.

К сожалению, стала нормой и практика открытия уголовного производства по самой минимальной по тяжести статье, когда следствию не известно лицо, совершившее преступление. Но как только личность подозреваемого установлена, действие тут же переквалифицируется на более строгое.

Это свидетельствует о том, что вместо приоритета объективности расследования иногда отдают предпочтение манипуляциям и улучшению показателей деятельности.

Но очевидно, что незаконными действиями невозможно достичь законного результата.

Поэтому считаю, что для повышения качества стадии досудебного расследования необходимо:

1. Осознать, что функцией прокурора и следователя не является только обвинение. Исходя из положений пункта 19 статьи 3 УПК, стороной обвинения следователь и прокурор становятся лишь с момента и при условии появления в процессе подозреваемого.

И даже в таком случае следователь и прокурор должны не только обвинять, но и выявлять обстоятельства, оправдывающие лицо.

2. Другим требованием к лицам, проводящим досудебное расследование, должно быть требование предъявления доказательств всесторонности и полноты такого расследования, которое по меньшей мере заключается в демонстрации выдвижения всех возможных версий о совершении правонарушения и их надлежащей и полной отработке.

Очень часто с момента начала расследования в процессуальных документах определенное лицо сразу именуют преступником.

Кроме нарушения презумпции невиновности этот факт означает, что требование всесторонности (как и полноты и объективности) расследования не выполнено.

В нынешней судебной практике на это обстоятельство почему-то не обращают внимания.

Однако требования относительно всесторонности, полноты и объективности расследования не являются новеллой действующего УПК; они существовали и в предыдущей его редакции. И тогда суды реагировали на нарушение всесторонности, полноты и объективности.

К примеру, в постановлении Верховного Суда Украины от 22 марта 1994 года указано: обвинительный приговор может быть постановлен только на основании достоверных доказательств, когда по делу проверены все версии, а имеющиеся противоречия обнаружены и должным образом оценены (Практика судов Украины. «ЮринкомИнтер». 1996, стр.256).

Органы предварительного следствия и суд не приняли необходимые меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, в связи с чем приговор отменен, а дело возвращено на новое расследование. Об этом говорится в определении ВСУ от 24 марта 1994 года (Цит. источник, стр.271).

Чтобы правильно квалифицировать деяние обвиняемого, необходимо объективно, полно и всесторонне исследовать все обстоятельства его совершения, констатируется в постановлении президиума Харьковского областного суда от 10 июня 1994 года (Цит. источник, стр.211).

Таким образом, нужно приложить усилия для формирования аналогичной судебной практики по этому вопросу и по действующему УПК.

3. Еще одной из причин ненадлежащего качества стадии досудебного расследования является наличие условий для отсутствия объективности.

Этому способствует существующая практика невыполнения следователями, прокурорами требований статьи 94 УПК Украины, которая требует от них давать оценку каждому доказательству с точки зрения допустимости и достоверности, руководствуясь при этом законом и внутренним убеждением, основанным на всестороннем полном и объективном исследовании всех обстоятельств.

Эти требования УПК не выполняются, доказательства не оцениваются, что существенно и негативно влияет на качество досудебного расследования.

Считаю, что в соответствии с требованиями части 1 статьи 110 УПК такая оценка доказательств должна быть продемонстрирована как суду, так и участникам процесса путем оформления соответствующего процессуального документа, предшествующего составлению обвинительного акта.

4. Следующей причиной, способствующей ненадлежащему качеству стадии досудебного расследования, считаю неправильную практику, при которой в контексте подозрения и обвинения не указываются ссылки на конкретные доказательства.

На мои требования по этому поводу в некоторых процессах прокуратура и суд ссылались на то, что статья 291 УПК этого не требует, а в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 291 УПК обвинительный акт должен содержать изложение фактических обстоятельств, которые прокурор считает установленными.

С такой позицией нельзя согласиться, потому что:

во-первых, сторона обвинения должна продемонстрировать, что обстоятельства, указанные в обвинительном акте (подозрении) являются фактическими, то есть бесспорными, а не взятыми «с потолка», что возможно только путем ссылки на доказательства;

во-вторых, фраза пункта 5 части 2 статьи 291 УПК «обвинительный акт должен содержать изложение фактических обстоятельств, которые прокурор считает установленными», не означает возможности своевольных размышлений прокурора по этому поводу, а доказывается только со ссылкой на доказательства (с предварительной их оценкой);

в-третьих, в пользу необходимости ссылки в обвинительном акте (подозрении) на доказательства выступает и судебная практика.

Так, в постановлении Верховного Суда Украины от 24 ноября 2016 года по делу №5-328кс16 указано, что обвинительный акт толкуется как итоговый процессуальный документ, которым признается достаточность доказательств, собранных во время досудебного расследования.

В определении Апелляционного суда Днепропетровской области от 3 июня 2014 года указано следующее: обвинительный акт — это процессуальный документ досудебного расследования, оформляющий его результаты. В нем подводятся итоги предварительного следствия, обосновываются доказательствами выводы следователя, прокурора в виновности обвиняемого и юридической квалификации его действий.

Таким образом, подтверждение и обоснование данных следствия и выводов обвинения должно указываться со ссылкой на доказательства. И такие доказательства должны быть приведены именно в обвинительном акте (а не в реестре или приложениях).

И если законодатель уделяет большое внимание обоснованности подозрения, что предполагает ссылки на доказательства (статьи 194, 177 УПК), то тем более такие требования должны касаться обвинения (статьи 6 ЕКПЧ, статья 9 УПК).

При отсутствии ссылок на доказательства в обвинительном акте (подозрении) обстоятельства, указанные в них, не могут считаться фактическими.

В решении «Волохи против Украины» ЕСПЧ подчеркнул, что национальное законодательство должно предусматривать механизм эффективной защиты от злоупотреблений. Верховенство права предполагает, что вмешательство органов исполнительной власти в права лиц подлежит эффективному контролю, который чаще всего должен осуществляться судебным органом как последней инстанцией, поскольку судебный контроль предоставляет наибольшие гарантии независимости, беспристрастности и осуществления надлежащего производства.

Невыполнение вышеуказанных требований негативно отражается на качестве стадии досудебного расследования. И такую ситуацию необходимо и можно менять.

Олег Несинов, адвокат (г.Днепр)