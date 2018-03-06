Суд разрешил осмотр, а не снос палаточного городка под Верховной Радой (документ)

Демонтаж палаточного городка возле Верховной Рады и задержания людей 3 марта 2018 года незаконны, поскольку решение суда, которым руководствовалась полиция, позволяло только осмотр. Об этом в блоге на «УП» заявил народный депутат Мустафа Найем.
Он предоставил снимки определения Печерского районного суда г.Киева от 2 марта 2018 года.
Как отмечается, судья дал следователям разрешение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью найти причастных к нападению на полицейских двумя днями ранее, а также предметов, с помощью которых это было совершено.
При этом г-н Найем отметил, что обыск и осмотр не предусматривают сноса помещения или имущества, а задержание граждан в ходе обыска возможно только тогда, когда лицо застигнуто при покушении или совершении преступления либо непосредственно после совершения преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы.
«В этих случаях полицейские должны были зафиксировать данные факты, и не позднее чем через 24 часа прокурор или следователь обязаны были внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», — напомнил Мустафа Найем.
Согласно официальным данным, в субботу были задержаны 111 человек, но составлено только четыре протокола об административных правонарушениях.
Сохранить:
Контакты:
Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: