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Суд разрешил осмотр, а не снос палаточного городка под Верховной Радой (документ)

06 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Демонтаж палаточного городка возле Верховной Рады и задержания людей 3 марта 2018 года незаконны, поскольку решение суда, которым руководствовалась полиция, позволяло только осмотр. Об этом в блоге на «УП» заявил народный депутат Мустафа Найем.

Он предоставил снимки определения Печерского районного суда г.Киева от 2 марта 2018 года.

Как отмечается, судья дал следователям разрешение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью найти причастных к нападению на полицейских двумя днями ранее, а также предметов, с помощью которых это было совершено.

При этом г-н Найем отметил, что обыск и осмотр не предусматривают сноса помещения или имущества, а задержание граждан в ходе обыска возможно только тогда, когда лицо застигнуто при покушении или совершении преступления либо непосредственно после совершения преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы.

«В этих случаях полицейские должны были зафиксировать данные факты, и не позднее чем через 24 часа прокурор или следователь обязаны были внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», — напомнил Мустафа Найем.

Согласно официальным данным, в субботу были задержаны 111 человек, но составлено только четыре протокола об административных правонарушениях.

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