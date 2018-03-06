Opendatabot помог вычислить самые загруженные и самые быстрые суды

Теперь проверить работу судов можно через Opendatabot. На базе информации о загруженности, времени ожидания и судейском составе украинец может принять решение о том, в какой суд обратиться.
Кроме того, на странице суда можно проверить информацию о судьях: какие у него есть полномочия, какие дела он рассматривает.
«В некоторых случаях истец может выбрать суд из нескольких вариантов. Например, если юридическое лицо хочет обжаловать действие или бездействие субъекта властных полномочий, у него есть выбор: подавать иск в суд по своему местонахождению или по местонахождению ответчика», — комментирует юрист Никита Подгайный..
Наиболее активный суд в Украине — Херсонский городской суд. В феврале он рассмотрел 3179 дел. Далее следуют Шевченковский районный суд Киева (3125 дел) и Винницкий городской суд (3121 дело).
Топ загруженных судов по количеству заседаний выглядит так:
- Херсонский городской суд Херсонской области — 7101 заседание;
- Соломенский районный суд города Киева — 4782 заседания;
- Шевченковский районный суд города Киева — 4542 заседания.
Наименее активные суды — Куликовский районный суд Черниговской области, Новоднестровский городской суд Черновицкой области и Великобелозерский районный суд Запорожский области. Ежемесячно они рассматривают менее 25 дел.
Самый медленные суды — Святошинский районный суд города Киева и Апелляционный суд Днепропетровской области (Кривой Рог). В среднем для рассмотрения дела в первом суде граждане ожидают 108 дней, а во втором — более 84 дней.
Также приведен перечень самых быстрых судов с указанием времени ожидания решений:
- Димитровский городской суд Донецкой области — два дня;
- Новоайдарский районный суд Луганской области — четыре дня;
- Демидовский районный суд Сумской области — четыре дня.
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