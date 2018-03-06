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«Нафтогаз» планирует еще один арбитраж с российским «Газпромом»

06 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

НАК «Нафтогаз Украины» может пойти на еще одно судебное разбирательство с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже — по снижению тарифной ставки.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает «УП».

«Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 года и по сей день. И мы будем, скорее всего, доказывать это в новом арбитраже. За все это время мы недополучили примерно 20 млрд долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения», — сказал г-н Витренко.

В среду, 28 февраля 2018 года, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. «Нафтогаз Украины» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов США за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств «Газпром» должен уплатить 2,56 млрд долларов США.

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