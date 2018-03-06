Сегодня 06 марта 2018 года, 22:34

НАБУ: инвесторов демотивирует отсутствие приговоров в отношении коррупционеров

До конца марта 2018 года в Украине должен быть принят и подписан закон о Высшем антикоррупционном суде с учетом всех рекомендаций Венецианской комиссии. Если это произойдет, есть шанс уже до конца года запустить этот суд и дать импульс к продолжению антикоррупционной реформы. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время 14-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.

«Одним из приоритетов работы НАБУ является защита законных прав и интересов инвесторов независимо от того, внутренний это или внешний инвестор. В течение прошлого года у нас заметно увеличилось количество контактов с инвесторами. Мы почувствовали рост доверия к нашим действиям. Однако есть проблема: отсутствие судебных приговоров по делам в отношении коррупционеров топ-уровня, и это демотивирует как инвесторов, общество, так и самих детективов Национального бюро, усилия которых не дают ожидаемого ими результата», — подчеркнул Артем Сытник.

По словам директора, после того как Нацбюро передает расследованные дела в отношении коррупционеров в суд, начинается обратный процесс: дела не рассматриваются, но при этом принимаются решения о смягчении или вообще об отмене меры пресечения подозреваемым, которые к тому же часто восстанавливаются в должностях.

«Ярким примером тому, с какими проблемами мы сталкиваемся, служит дело о злоупотреблении служебным положением директором ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», в результате чего предприятию (51% акций принадлежит государству) нанесен ущерб на сумму почти 500 млн грн. Дело больше года не слушается в суде, за это время директору отменена мера пресечения, он не отстранен от должности, более того, с ним еще на год продлен контракт», — отметил директор Бюро.