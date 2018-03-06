8-9 марта из-за технических работ регистрация налоговых накладных будет невозможной

В период с 8 по 9 марта 2018 года (включительно) будут проводиться регламентные и технологические работы автоматизированных систем Государственной фискальной службы. Регистрация налоговых накладных и расчетов корректировки будет невозможной.
Об этом сообщается на сайте ГФС Украины.
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