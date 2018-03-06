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Наше заявление о дисциплинарном правонарушении адвоката, назначенного нашему клиенту государством, сочли вмешательством в деятельность защитника — О.Просянюк

Ольга Просянюк: адвокат Иван Ангелин позволил судье вынести решение, ухудшающее положение клиента, что и позволило говорить о проступке

На днях народный депутат Украины Мустафа Найем обнародовал ответ Генеральной прокуратуры Украины на свой депутатский запрос, из которого следует, что открыто уголовное производство по факту препятствования деятельности защитника Ивана Ангелина, адвоката, назначенного Центром по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи экс-президенту Украины Виктору Януковичу. При этом, напомним, в то заседание не пустили защитников г-на Януковича по договору, адвокатов Ольгу Просянюк и Александра Горошинского, которого физически вывели из зала суда. Теперь, если следовать ответу ГПУ, в действиях адвокатов Ольги Просянюк и Александра Горошинского правоохранители усматривают признаки преступлений, предусмотренных статьями 397 и 400-1 УК Украины (препятствование деятельности защитника и представительство интересов без полномочий).

Ситуацию для сайта «Юридической практики прокомментировала Ольга Просянюк, адвокат, управляющий партнер АО AVER LEX.

— Ольга Викторовна, вы официально уведомлены о производстве? Каков ваш процессуальный статус? Кто заявитель о преступлении?

— На данный момент никаких официальных писем или сообщений о процессуальном статусе в упомянутом уголовном производстве к нам не поступало. Как следует из опубликованного Мустафой Найемом письма Генеральной прокуратуры Украины, заявителем в уголовном производстве является сам народный депутат.

— Правильно ли понимать, что вероятное нарушение в том, что вы, как адвокаты по договору, требовали прекратить участие в качестве защитника адвоката, назначенного государством вашему клиенту?

— Правильно. Иван Ангелин был назначен в связи с решением следственного судьи Светланы Шапутько. Во время судебного заседания я и мой коллега Александр Горошинский неоднократно обращались к упомянутому адвокату с требованием отказаться от осуществления защиты интересов клиента в соответствии с законодательством о предоставлении бесплатной правовой помощи и статьей 42 Правил адвокатской этики. Кроме того, мною неоднократно заявлялось ходатайство о переносе судебного заседания для реализации принципа доминантности интересов клиента и предоставления возможности участия в судебном заседании именно выбранных клиентом адвокатов. Но эти ходатайства были проигнорированы судом, а г-н Ангелин продолжал настаивать на своем участии в заседании.

В результате меня и моего коллегу физически вытолкали из зала судебного заседания сотрудники полиции с применением силы, что прямо запрещено частью 2 статьи 330 УПК Украины, заблокировали вход в зал и в дальнейшем препятствовали в осуществлении адвокатской деятельности, угрожая задержанием и доставкой в отделение полиции Печерского района Киева.

При этом адвокат Иван Ангелин, не ознакомившись с материалами ходатайства (более 110 томов), не согласовав правовую позицию с клиентом, не имея на руках ни одного доказательства в опровержение подозрения клиента, несмотря на присутствие адвокатов по договору, вопреки статьям 8, 11, 12 Правил адвокатской этики, отказался покинуть зал судебного заседания и фактически позволил следственному судье вынести незаконное решение, которое ухудшает процессуальное положение клиента.

Нами были поданы соответствующие обращения в органы адвокатского самоуправления о решении вопроса о наличии в действиях Ивана Ангелина признаков дисциплинарного проступка. Именно такие наши действия, по мнению народного депутата Мустафы Найема, содержат признаки вмешательства в деятельность защитника или представителя лица и представительства интересов в суде без полномочий.

— Предъявлял ли сам адвокат Иван Ангелин к вам претензии, в частности, инициировал ли он процедуры примирения, предусмотренные Правилами адвокатской этики для решения конфликтов между адвокатами?

— Никаких подобных действий со стороны адвоката Ивана Ангелина или заявлений к нам, в органы адвокатского самоуправления или в другие органы по решению этой ситуации не совершалось и не поступало. Также и со стороны народного депутата к нам обращений не было. О его обращениях в Генеральную прокуратуру и к министру юстиции Украины нам стало известно из его постов в социальной сети Фейсбук. Остается открытым вопрос, с чем связана такая активная позиция народного депутата по данному вопросу. А также почему бездействует сам адвокат, который вправе сам отстаивать свои профессиональные права, если считает их нарушенными.

— Готово ли, на ваш взгляд, украинское общество, прежде всего политики, к тому, чтобы воспринимать защитника адвоката в производстве не как личного представителя конкретного клиента, а как защитника прав человека в целом, как лицо, стоящее на страже принципа верховенства права, независимо от личности подзащитного?

— Несмотря на предусмотренный законодательством запрет отождествления адвоката с клиентом, довольно часто в обществе формируется противоположное мнение. И, к сожалению, в резонансных делах политики сами выступают теми, кто формирует такое мнение. Это происходит в том числе по личным мотивам либо из-за поставленных «свыше» задач.

Но хочу напомнить, что никто не застрахован от уголовного преследования, особенно политики. Поэтому, занимаясь вмешательством в адвокатскую деятельность и инициируя в отношении адвокатов незаконные уголовные производства, можно самому остаться без адвокатской защиты в нужный момент.

— Какой будет стратегия вашей защиты?

— Поскольку никаких процессуальных документов к нам не поступало, мы, основываясь на личном опыте относительно того, как могут развиваться подобные события, подали обращения в органы адвокатского самоуправления, Ассоциацию юристов Украины, Ассоциацию адвокатов Украины, Национальную ассоциацию адвокатов Украины с просьбой принять соответствующие меры по недопущению нарушений гарантий адвокатской деятельности. Также подали заявление о совершении должностными лицами Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи уголовного преступления, связанного со злоупотреблением служебными полномочиями, служебным подлогом, служебной халатностью и нарушением права на защиту. Кроме того, мы направили адвокатский запрос народному депутату Мустафе Найему о предоставлении источников информации и ее содержании, на которые он ссылается в своих заявлениях. И готовим заявление о совершении им уголовного правонарушения о заведомо ложном сообщении о совершении преступления.

Также мы будем обращаться в международные правозащитные организации и представительства ведущих демократических стран для информирования их о данной ситуации и с просьбой оказать поддержку с целью соблюдения верховенства права.

Эти и дальнейшие наши действия направлены на то, чтобы не допустить дискредитации государством института бесплатной правовой помощи и сделать невозможным его использование в резонансных политических делах как инструмента вытеснения адвокатов по договору и принятия тех или иных решений!