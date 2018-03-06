Стала известна повестка Конференции адвокатов Киевской области 31 марта с.г.

Совет адвокатов Киевской области сообщает о том, что Конференция адвокатов Киевской области состоится 31 марта 2018 года в 11 часов в «Президент Отеле» (зал «Европейский») по адресу: г.Киев, ул.Госпитальная, 12.
Начало регистрации: 10.00.
Делегатами Конференции являются адвокаты Киевской области, избранные на общем собрании адвокатов Киевской области 31 марта 2018 года.
Повестка дня конференции:
1. Рассмотрение и утверждение отчета председателя Совета адвокатов Киевской области о работе данного Совета.
2. Рассмотрение и утверждение отчета председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области о работе КДКА.
3. Рассмотрение и утверждение заключения Ревизионной комиссии адвокатов Киевской области.
4. Рассмотрение и утверждение заключения представителя адвокатов региона в составе Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
5. Рассмотрение и утверждение заключения представителя адвокатов региона в составе Совета адвокатов Украины.
6. Утверждение штатного расписания и сметы Совета адвокатов Киевской области на 2018 год.
7. Утверждение штатного расписания и сметы КДКА Киевской области на 2018 год.
8. Разное.
Для регистрации делегату конференции необходимо предъявить свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, а также удостоверение адвоката или документ, удостоверяющий личность.
Каждый адвокат дополнительно получит на свою электронную почту сообщение о том, где он сможет принять участие в собрании (в соответствии с расположением рабочего места, указанного в ЕРАУ).
В Конференции адвокатов Киевской области смогут принять участие делегаты, которые будут избраны на собрании адвокатов 30 марта 2018 года. Квота представительства — 1 адвокат от 25 человек.
Подробности доступны по ссылке.
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