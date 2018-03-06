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Адвокат Виталий Сердюк заявляет о давлении ГПУ на коллег в связи с делом Виктора Януковича

06 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат Виталий Сердюк заявляет о давлении на коллег по процессу — руководителя АО AVER LEX Ольгу Просянюк и адвоката Александра Горошинского со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом он сообщает в Facebook.

По его словам, 27 декабря 2017 года сразу после допроса народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Юлия Мамчура ему стало известно о планах власти отстранить адвокатов АО AVER LEX от защиты Виктора Януковича путем лишения свидетельств, фабрикации уголовных производств, физического влияния (о чем он тогда написал в соцсети).

Исполнителями данного плана стали нардеп от БПП Мустафа Наем и заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, зарегистрировавшая в ЕРДР 27 февраля с.г. уголовное производство №42018000000000445 в отношении адвокатов по части 1 статьи 397 и части 2 статьи 400-1 УК Украины, заявил г-н Сердюк. Как уточнил Виталий Сердюк, дело расследуется по факту заведомо неправдивого сообщения Печерскому райсуду Киева Ольгой Просянюк, как руководителем адвокатского объединения, информации о наличии у нее полномочий представлять клиента и по факту невнесения в ордер информации об ограничении полномочий АО клиентом, а также по факту угроз и препятствования деятельности адвоката, работающего в системе бесплатной правовой помощи, Ивана Ангелина.

«То есть ГПУ обвиняет нас, что мы не имеем права представлять Виктора Януковича. В ближайшее время планируются обыски и весь «джентльменский» процессуальный набор», — резюмирует защитник.

Подробности можно узнать по ссылке.

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