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Судьи ВАСУ в основном хотят работать в КААС, но многие готовы изменить специализацию

06 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Судей ВАСУ, нуждающихся в переводе, насчитывается 26 человек Судей ВАСУ, нуждающихся в переводе, насчитывается 26 человек

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) рассмотрела вопрос о предоставлении рекомендаций судьям Высшего административного суда Украины (ВАСУ) для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса.

В начале заседания Комиссия рассмотрела вопрос перевода судьи Высшего хозяйственного суда Украины Владимира Полищука (ранее этот вопрос пришлось отложить ввиду отсутствия докладчика — члена ВККС Юрия Титова). Г-н Полищук выразил желание продолжить свою карьеру в Киевском апелляционном хозяйственном суде. Других регионов Украины он не рассматривает, но если в КАХС не хватит мест, он готов работать в Хозяйственном суде г.Киева (в КАХС есть 21 вакансия, а в Хозсуде Киева — 15 вакансий).

Также рассматривались вопросы в отношении судей административной юрисдикции. Судей ВАСУ, нуждающихся в переводе, насчитывается 26 человек. В Киевском окружном административном суде всего одна вакансия, в Киевском апелляционном административном суде — четыре вакансии.

Члены Комиссии удовлетворили заявление своей коллеги Татьяны Весельской (судья ВАСУ, откомандированная для работы в ВККС) и сняли с рассмотрения ее вопрос.

Судья ВАСУ Ирина Борисенко заявление не писала, но в ходе заседания сказала, что хочет остаться в Киеве для работы в суде апелляционной инстанции, Анатолий Загородний также желает остаться в Киеве и готов даже изменить юрисдикцию (работать в Апелляционном суде г.Киева), Николай Заика просит о предоставлении рекомендации в Киевский апелляционный административный суд (КААС), Яна Иваненко обратилась с заявлением о предоставлении рекомендации для перевода в КААС или в Киевский апелляционный хозяйственный суд (она готова переехать в другой регион Украины хоть завтра, но просит учесть, что у нее есть малолетний ребенок; г-жа Иваненко отметила, что хозяйственная юрисдикция ей ближе, и она может работать в суде первой инстанции), Елена Калашникова, Нинель Маринчак хотели бы остаться в административной юрисдикции, а именно — работать в КААС, Ирина Приходько просит перевести ее в КААС или в хозяйственный суд первой инстанции, Николай Мойсюк желает продолжить свою профессиональную карьеру в кассационном суде (как прописано в законе, «того же уровня») или апелляционном административном суде, Валентин Мороз попросил перевести его в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд, Юрий Рецебуринский хотел бы поработать в КААС, но не исключает варианта работы в гражданской юрисдикции, для Евгении Усенко, помимо административной, близкой является и хозяйственная юрисдикция, также она подала документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, Юрий Черпак тоже желает перевестись на работу в КААС, но может работать и в других юрисдикциях, Виктор Швец просит перевести его в КААС или Днепропетровский апелляционный административный суд, Игорь Штульман желает продолжить карьеру в Кассационном уголовном суде Верховного Суда, Олег Голяшкин хотел бы остаться в Киеве, работать в апелляционном административном суде, но не исключает возможности изменить юрисдикцию.

Из 26 судей ВАСУ на заседание ВККС явились 15.

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