Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 марта 2018 года, 22:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

XV очередной съезд судей продолжил свою работу: обсуждаются кандидатуры в члены ВСП

06 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
На четыре вакансии в ВСП претендуют 34 кандидата На четыре вакансии в ВСП претендуют 34 кандидата

XV очередной съезд судей продолжил свою работу. В частности, второй рабочий день делегаты судейского форума начали с обсуждения кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

Следует напомнить, что на четыре вакансии в ВСП претендуют 34 кандидата. При этом 18 из кандидатов являются делегатами съезда, и для их внесения в бюллетень для голосования не требуется отдельного голосования. 16 кандидатов в ВСП не делегаты съезда, и для включения их в бюллетень для голосования необходимо получить поддержку 20% делегатов съезда.

Так, в связи с избранием в состав Совета судей Украины кандидат в члены ВСП судья Апелляционного суда Ровенской области Сергей Еремейчук снял свою кандидатуру.

Напомним, вчера Сергей Еремейчук в числе 29 судей был избран в состав Совета судей Украины.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом