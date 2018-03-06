Сегодня 06 марта 2018 года, 22:35

XV очередной съезд судей продолжил свою работу: обсуждаются кандидатуры в члены ВСП

На четыре вакансии в ВСП претендуют 34 кандидата

XV очередной съезд судей продолжил свою работу. В частности, второй рабочий день делегаты судейского форума начали с обсуждения кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

Следует напомнить, что на четыре вакансии в ВСП претендуют 34 кандидата. При этом 18 из кандидатов являются делегатами съезда, и для их внесения в бюллетень для голосования не требуется отдельного голосования. 16 кандидатов в ВСП не делегаты съезда, и для включения их в бюллетень для голосования необходимо получить поддержку 20% делегатов съезда.

Так, в связи с избранием в состав Совета судей Украины кандидат в члены ВСП судья Апелляционного суда Ровенской области Сергей Еремейчук снял свою кандидатуру.

Напомним, вчера Сергей Еремейчук в числе 29 судей был избран в состав Совета судей Украины.