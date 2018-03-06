Поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья переквалифицировали в теракт

Поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, который произошел 27 февраля 2018 года, переквалифицировали в теракт. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, пишет УНН.
«Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога», — сообщила г-жа Попович.
В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва самодельного устройства.
По факту поджога офиса полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.
Это уже второй пожар в здании в текущем месяце. Предыдущий произошел 4 февраля. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.
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