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Отстранен полицейский, применивший газ против журналиста при разгоне палаточного городка под парламентом

06 марта 2018 года Источник:strana.ua

Полицейский, который применил слезоточивый газ в отношении журналиста «Радио Свобода» Сергея Нужненко 3 марта с.г. во время разгона палаточного городка возле Верховной Рады Украины, будет временно отстранен от участия в массовых акциях. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Громадське радіо».

Начальник управления патрульной полиции города Киева Юрий Зозуля допустил, что во время выполнения задачи может случиться непредвиденное. «Но это ни в коем случае не может служить оправданием полицейского. Я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными», — пояснил Зозуля.

Он также опроверг информацию о том, что полицейский ранее служил в спецподразделении милиции «Беркут» и сказал, что он является патрульным полицейским. Также г-н Зозуля отметил, что провел личную беседу с этим полицейским.

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